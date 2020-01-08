Меган Маркл и принц Гарри шокировали решением сложить с себя королевские обязанности: официальное заявление

Герцоги Сассекские заявили о том, что сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении выйти из королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми. Об этом герцоги Сассекские официально заявили на своей странице в Instagram. Также информация появилась на их новом официальном сайте.

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Принц Гарри и Меган Маркл станут полностью независимыми гражданами Великобритании, но будут поддерживать Ее Величество королеву и всю монаршую семью. Как сообщается, в планах у пары создать новую прогрессивную роль внутри института монархии.

Официальное заявление о намерении выйти из королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл:

INSTAGRAM

"После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решили в этом году сделать переход, начав играть новую прогрессивную роль в этой системе. Мы намерены отступить как менее важные члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву. Именно с вашей поддержкой, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем себя готовыми внести эту корректировку", – говорится в сообщении.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Теперь герцоги Сассекские будут жить и в Соединенном Королевстве, и в Северной Америке.

"Мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и нашими покровителями. Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующем этапе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", – заявили принц Гарри и Меган Маркл.

Напомним, ранее мы писали, как герцоги Сассекские совершили первый выход в свет в 2020 году.

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