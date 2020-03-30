Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз – СМИ

Герцоги Сассекские планируют еще одного ребенка

Меган Маркл и принц Гарри, которые недавно переехали из Канады в Лос-Анджелес, намерены стать родителями во второй раз. Герцоги Сассекские планируют еще одного малыша, который станет братом или сестрой для Арчи Харрисона. Об этом сообщает источник из близкого круга пары.

После сложения королевских обязанностей у Меган Маркл начинается активная работа в Голливуде. Однако она не намерена лишать себя радости материнства. И хотя сейчас Меган не беременна, они с Гарри хотят завести еще одного малыша, пишет Us Weekly.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Будучи представителями королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри постоянно находились в международных разъездах и редко виделись с сыном Арчи. Теперь, когда они могут сосредоточиться на собственных проектах и интересах, они также будут больше времени уделять ребенку. В ближайшем будущем герцоги на самом деле хотят родить снова.

"Принц Гарри и Меган Маркл все еще наслаждаются этими драгоценными днями с сыном. И да, они хотят завести еще одного ребенка, но при этом не хотят слишком форсировать события", – говорит источник издания.

Инсайдер добавил, что первенец Меган и Гарри растет счастливым и очень умным: "Он редко плачет, проявляет интерес к своему окружению и взаимодействует с людьми. Он любит, когда с ним играют. Не может пока говорить, но изо всех сил пытается".

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Недавно мы писали, что Меган Маркл запретила принцу Гарри встречаться с зараженным отцом. 25 марта Букингемский дворец официально заявил, что у принца Чарльза обнаружили коронавирус.

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