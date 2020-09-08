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Меган Маркл и принц Гарри выплатили Британии более 3 млн долларов

Сегодня, 16:35

Британцы долгое время были недовольны, что на реставрацию коттеджа пары была потрачена огромная сумма

Похоже, что выгодная сделка принца Гарри и Меган Маркл с Netflix позволила им расплатиться с британскими налогоплательщиками, за счет которых ранее был сделан ремонт коттеджа Фрогмор, где недолгое время проживали герцог и герцогиня Сассекские. Об этом сообщает Vanity Fair.

Чтобы привести коттедж в порядок, из государственного фонда было потрачено около 2,4 миллионов фунтов стерлингов (примерно 3,1 миллион долларов).

Пара планировала выплачивать долг в течение определенного периода времени, но после подписания сделки с Netflix, которая, как полагают западные СМИ, составляла около 150 миллионов долларов, Гарри и Меган решили совершить денежный перевод единоразовым платежом.

Меган Маркл и принц Гарри выплатили Британии деньги за ремонт коттеджа Фрогмор
Меган Маркл и принц Гарри выплатили Британии деньги за ремонт коттеджа Фрогмор
Фото: Getty Images, скриншот

Представители пары подтвердили, что Меган и Гарри полностью выплатили деньги после недовольства британцев по поводу дорогостоящего ремонта дома, в котором герцоги проживали почти год.

"Взнос был совершен в фонд герцогом Сассекским. Этот вклад, первоначально предложенный принцем Гарри, полностью покрыл необходимые расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, собственности Ее Величества Королевы, и останется британской резиденцией герцога и его семьи", – говорится в заявлении представителей пары.

Отметим, что после того, как принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия и уехали в США, на них обрушилась волна критики со стороны британских граждан. Людям не нравился еще и тот факт, что на ремонт были потрачены немалые деньги, и сейчас в коттедже уже никто не живет.

Ранее мы сообщали, что в США создали петицию против Меган Маркл и принца Гарри.

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