Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали за крещение сына: подробности

По информации СМИ, герцоги Сассекские планируют провести крещение сына в частном порядке

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Фото: AFP

Одной из самых обсуждаемых тем во всем мире является предстоящее крещение сына Меган Маркл и принца Гарри. В СМИ уже появилась вероятная дата таинства. Кроме того, по информации прессы, крестины сына герцогов Сассекских пройдут в частном порядке – без представителей СМИ. Церемония будет проходить в собственной часовне королевы в Виндзорском замке. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Помощники королевской семьи заявили, что мероприятие будет закрытым, но фотографии будут опубликованы в газетах, на сайтах, в журналах и показаны на телевидении, а также на странице герцогов Сассекских в Instagram.

Они подчеркнули, что, учитывая место, где будут проходить крестины малыша Арчи – "внутреннее святилище" Виндзорского замка, было бы невозможно сделать его публичным.

Многие британцы считают, что такое решение – весьма несправедливо, особенно учитывая тот факт, что финансироваться крещение будет государством, то есть на деньги налогоплательщиков. Однако возможности увидеть, как проходит таинство, у британцев не будет.

"Почему налогоплательщики платят около 3 миллионов вместо членов королевской семьи Гарри и Меган на ремонт в новом доме, но они хотят приватное крещение? Это нужно поставить на общественное голосование", – негодует инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри на бейсбольном матче в Лондоне Фото: Getty Images

"Частное крещение, которое финансируется государством. Если вы частные лица, не рассчитывайте на государственное финансирование", – говорит еще один источник.

Кроме того, источники, близкие к паре, подчеркивали, что крещение Арчи, который занимает седьмое место в очереди на престол, будет "небольшим событием для самых близких членов семьи".

Гостями мероприятия станут лишь 25 человек, включая крестных родителей Арчи, которые еще не оглашены.

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