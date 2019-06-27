Меган Маркл и принца Гарри снова разозлили британцев

Оплата охраны нового дома обошлась герцогам в круглую суму

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Недавно британское общество было возмущено новостью о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл потратили большие средства из государственного бюджета на ремонт в резиденции Фрогмор-хаус. Страсти еще не улеглись, а супруги успели снова разгневать своих фанатов.

Более детально о тратах на ремонт для нового дома Меган Маркл и принца Гарри смотрите в видео:

На этот раз Меган Маркл и принц Гарри возмутили стоимостью услуг охраны нового дома. Как сообщает издание Daily Mail, члены королевской семьи наняли 20 офицеров полиции, которые круглосуточно дежурят вокруг имения.

Деньги на оплату полиции снова были изъяты из государственного бюджета, который наполняется благодаря уплаченным налогам британцев. Эту информацию подтвердил экс-глава по защите королевской семьи Дэй Дэвис.

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По его словам, безопасность имеет первостепенное значение, поэтому они готовы платить такие суммы. Ко всему, герцог и герцогиня Сассекськие намерены потратить дополнительные 25 тысяч долларов на защиту от постороннего внимания. В эту стоимость войдет сооружение ограждения, высадка деревьев и озеленение территории коттеджа Фрогмор.

Напомним, ранее появилась информация о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует обратно переехать из Великобритании в США с принцем Гарри и их новорожденным сыном Арчи Харрисоном.

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