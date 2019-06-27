Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл и принца Гарри снова разозлили британцев

Оплата охраны нового дома обошлась герцогам в круглую суму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: AFP

Недавно британское общество было возмущено новостью о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл потратили большие средства из государственного бюджета на ремонт в резиденции Фрогмор-хаус. Страсти еще не улеглись, а супруги успели снова разгневать своих фанатов. 

Более детально о тратах на ремонт для нового дома Меган Маркл и принца Гарри смотрите в видео:

На этот раз Меган Маркл и принц Гарри возмутили стоимостью услуг охраны нового дома. Как сообщает издание Daily Mail, члены королевской семьи наняли 20 офицеров полиции, которые круглосуточно дежурят вокруг имения.

Деньги на оплату полиции снова были изъяты из государственного бюджета, который наполняется благодаря уплаченным налогам британцев. Эту информацию подтвердил экс-глава по защите королевской семьи Дэй Дэвис.

Читайте также
Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

По его словам, безопасность имеет первостепенное значение, поэтому они готовы платить такие суммы. Ко всему, герцог и герцогиня Сассекськие намерены потратить дополнительные 25 тысяч долларов на защиту от постороннего внимания. В эту стоимость войдет сооружение ограждения, высадка деревьев и озеленение территории коттеджа Фрогмор. 

Напомним, ранее появилась информация о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует обратно переехать из Великобритании в США с принцем Гарри и их новорожденным сыном Арчи Харрисоном.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Елизавета II пропустит крестины cына Меган Маркл и принца Гарри: известна причина Меган Маркл во дворце снова придумали обидное прозвище Испортила жизнь: брат Меган Маркл накинулся на герцогиню с обвинениями Няня первенца Меган Маркл уволилась спустя две недели - СМИ Подпортил репутацию: племянник Меган Маркл попал в скандал
принц Гарри королевская семья Меган Марк герцогиня Сассекская
Источник: The Daily Mail
Реклама

Новости партнеров

Facebook меняет алгоритм показа комментариев
Facebook меняет алгоритм показа комментариев
Потери года: звезды, которые ушли из жизни в 2019-м и 2018-м
Потери года: звезды, которые ушли из жизни в 2019-м и 2018-м
Какой пульс является признаком преждевременной смерти
Какой пульс является признаком преждевременной смерти
3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину до безумства
3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину до безумства

Популярные статьи

Сегодня, 09:55Техно

Смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи

Сегодня, 09:10Fun

Сердючка, Кароль и зайцы: в сети высмеяли банкноту в 1000 гривен

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

Вчера, 13:32Шоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

Вчера, 11:17Fun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

В СМИ распространили фейковую новость о состоянии здоровья Анджелины Джоли

Вчера, 10:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:30Стиль

Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

Вчера, 08:39Fun

"Это правда!" Женщина описала 27 минут жизни после клинической смерти

Вчера, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

25 июняШоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

25 июняШоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

25 июняFun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

25 июняШоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

25 июняТехно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

Новости партнеров

Еще одна внучка Боярского поразила поклонников своей внешностью
Еще одна внучка Боярского поразила поклонников своей внешностью
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака
Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Обнародован «запрещенный» в СССР клип Пугачевой
Обнародован «запрещенный» в СССР клип Пугачевой
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"
Меган Маркл и принц Гарри разорвали отношения с Уильямом и Кейт
Меган Маркл и принц Гарри разорвали отношения с Уильямом и Кейт
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь