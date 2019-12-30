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Меган Маркл и принцу Гарри отказали в брони столика в ресторане

Герцоги Сассекские проводят рождественские каникулы в Канаде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри не смогли попасть в ресторан, где планировали поужинать, так как им отказали в брони столика. Сейчас герцоги Сассекские проводят рождественские каникулы в Канаде.

Почему Меган Маркл до сих пор без британского гражданства, смотрите в сюжете:

Меган и Гарри хотели посетить канадский ресторан Deep Cove Chalet, однако владелец заведения отказался принимать важных гостей, пишут местные СМИ.

Как позже объяснили Пьер Коффель и его жена Бев, которым принадлежит ресторан, в Deep Cove Chalet недостаточный уровень безопасности для королевских особ. Именно потому Меган и ее супругу отказали в брони.

"Они отходят от традиций, и я просто желаю им всего наилучшего. Пусть они будут в тишине и покое. Я желаю им всем уединения, которое они могут получить. Они заслужили это", – передает слова Бев Коффель Vancouver Sun.

Сообщается также, что в знак извинения Пьер Коффель передал герцогам Сассекским две детские книги для Арчи Гаррисона. Владельцы ресторана не скрывают, что хотели бы познакомиться с Гарри и Меган и надеются, что их сюрприз понравится супругам.

Ранее в сети появилась рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл.

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