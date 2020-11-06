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Меган Маркл нарушила главный королевский протокол и проголосовала на выборах в США

Сегодня, 12:20

Как думаете, за кого отдала свой голос экс-актриса?

Меган Маркл хотя уже и не является членом королевской семьи Британии, все равно нарушила еще один королевский протокол. Источники сообщают, что супруга принца Гарри проголосовала на выборах президента США, таким образом став первой современной особой королевской семьи, которая проголосовала на выборах.

По информации USA Today, Меган проголосовала досрочно по почте. "Меган была американкой задолго до того, как стала членом королевской семьи. Она не пропустит голосование на этих выборах, где бы она ни жила", – цитирует издание слова источника.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Еще в августе Маркл говорила в интервью, что намерена голосовать на этих выборах. Она отметила, что слишком много мужчин и женщин рискуют своими жизнями ради того, чтобы другие смогли высказаться и отстоять свои права, отдав свой голос.

Отметим, что Меган Маркл все же не единственный член королевской семьи, у которого была возможность воспользоваться правом голоса в США.

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Уоллис Симпсон, которая была гражданкой соединенных штатов, стала герцогиней Виндзорской, выйдя замуж за бывшего короля Эдуарда VIII в 1937 году. Эдвард отрекся от престола, чтобы быть с Симпсон, а она никогда не была полностью принята королевской семьей.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон поссорились из-за мелочи. Подробности в сюжете:

Ранее сообщалось, что Елизавета II готовится оставить престол в 2021 году.

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