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Меган Маркл о принце Гарри: "Он феминист"

Сегодня, 11:38

Меган рада, что ее супруг подает хороший пример их сыну Арчи

На днях герцогиня Сассекская побеседовала с известной американской феминисткой Глорией Стейнем. Они поговорили о правах женщин и голосовании на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре. Теперь в Сети появилась полна версия интервью, где Меган назвала своего супруга Гарри "феминистом", сообщает People.

Меган также заявила – она рада, что их с Гарри сын Арчи растет в семье с правильными установками. Герцогиня Сассекская также уточнила, что "быть феминисткой и быть женственной – не взаимоисключающие понятия".

Меган Маркл и Глория Стейнем
Меган Маркл и Глория Стейнем
Фото: instagram.com/makerswomen

На что Стейнем ответила ей: "Ну, ты можешь быть феминистом, будучи и мужчиной".

"Как мой муж! Мне нравится, что он недавно сказал нам: "Вы же знаете, что я тоже феминист, верно, Глория?! Для меня действительно важно, чтобы вы это знали", – сказала Меган.

Маркл также рассказала о том, как 35-летний принц Гарри оказывает положительное влияние на их годовалого сына Арчи.

"Я смотрю на нашего сына и думаю: как же хорошо, что он растет с отцом, не стесняющимся своей самоидентификации. Нет ничего постыдного в том, чтобы быть тем, кто отстаивает права всех, включая женщин", – поделилась Меган.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри готовят секретный телепроект в Голливуде.

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