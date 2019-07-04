Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл ограждает сына от общения с дедушкой – СМИ

Герцогиня Сассекская не планирует мириться со своими родственниками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Сын Меган Маркл и принца Гарри
Сын Меган Маркл и принца Гарри
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Меган Маркл пытается всячески оградить своего первенца Арчи от своих же американских родственников. Супруга принца Гарри считает, что общение с ними может негативно повлиять на ее сына. Более того, стало известно, что за любыми советами, в том числе относительно воспитания ребенка, герцогиня Сассекская обращается к своему свекру – принцу Чарльзу. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Меган Маркл провоцирует королеву Елизавету на конфликт. Детали в сюжете:

Несмотря на то, что мать герцогини Дориа Рагланд участвует в воспитании малыша Арчи, герцогиня Сассекская не намерена возвращать всех остальных родственников в новую семью, чтобы защитить своего новорожденного сына.

По информации прессы, Меган игнорирует просьбы 74-летнего отца Томаса Маркла о примирении. Якобы герцогиня считает, что он и другие родственники ее предали.

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи
Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи
Фото: Getty Images

Сама Меган Маркл не комментирует свои отношения с семьей, однако, судя по отсутствию на праздниках и других важных мероприятиях, а также регулярным публичным обращениям к Меган с предложением наладить отношения – герцогиня решила оградить себя и новую семью от общения с родственниками.

Ранее мы также писали, что крещение сына Меган Маркл и принца Гарри на днях. В СМИ появилась точная дата мероприятия. К слову, герцоги Сассекские разозлили британцев выбранным форматом крещения Арчи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл и принц Гарри выбрали крестных родителей: СМИ рассекретили имена Елизавета ІІ ведет тайный дневник, который разрешено читать лишь одному человеку Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для сына - СМИ
принц Гарри королевская семья Меган Маркл Арчи Харрисон
Реклама

Новости партнеров

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня
14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня

Популярные статьи

Сегодня, 07:36Food

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

Вчера, 20:55Техно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

Вчера, 18:57Events

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 14:20Шоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

Вчера, 10:01Fun

Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

2 июляТехно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

2 июляШоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

2 июляШоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

2 июляПсихология

Гороскоп на 2 июля: все знаки зодиака

1 июляFood

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

1 июляШоу-бизнес

Кто краше: Оля Полякова призвала публику сравнить ее с Настей Каменских

1 июляFood

Киви: польза и вред фрукта для организма

1 июляFun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 июляШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для сына – СМИ

1 июляШоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

Новости партнеров

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно
Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык
Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык
В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон
В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь