Меган Маркл ограждает сына от общения с дедушкой – СМИ

Герцогиня Сассекская не планирует мириться со своими родственниками

Сын Меган Маркл и принца Гарри Фото: instagram.com/theroyalfamily

Меган Маркл пытается всячески оградить своего первенца Арчи от своих же американских родственников. Супруга принца Гарри считает, что общение с ними может негативно повлиять на ее сына. Более того, стало известно, что за любыми советами, в том числе относительно воспитания ребенка, герцогиня Сассекская обращается к своему свекру – принцу Чарльзу. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

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Несмотря на то, что мать герцогини Дориа Рагланд участвует в воспитании малыша Арчи, герцогиня Сассекская не намерена возвращать всех остальных родственников в новую семью, чтобы защитить своего новорожденного сына.

По информации прессы, Меган игнорирует просьбы 74-летнего отца Томаса Маркла о примирении. Якобы герцогиня считает, что он и другие родственники ее предали.

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи Фото: Getty Images

Сама Меган Маркл не комментирует свои отношения с семьей, однако, судя по отсутствию на праздниках и других важных мероприятиях, а также регулярным публичным обращениям к Меган с предложением наладить отношения – герцогиня решила оградить себя и новую семью от общения с родственниками.

Ранее мы также писали, что крещение сына Меган Маркл и принца Гарри на днях. В СМИ появилась точная дата мероприятия. К слову, герцоги Сассекские разозлили британцев выбранным форматом крещения Арчи.

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