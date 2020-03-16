Меган Маркл отказалась от карьеры в кино – СМИ

Герцогиня в шаге от подписания контракта с Netflix

31 марта 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл освобождаются от королевских семейных уз и начинают новую жизнь в Канаде. С этого дня герцоги начнут обеспечивать себя сами. Отметим, что недавно Меган заключила контракт с Disney для озвучки персонажей, а также задумалась о возвращении в кино. Но теперь сообщается, что бывшая актриса и вовсе откажется от карьеры в киноиндустрии. Вместо этого она намерена создать собственную кинокомпанию.

По информации New York Post, Меган Маркл и принц Гарри планируют подписать многомиллионную сделку с компанией Netflix и пойти по стопам экс-президента США Барака Обамы с Мишель.

"Меган абсолютно не заинтересована в том, чтобы снова играть. Она не собирается быть героем Marvel или принцессой Disney – ничего из этого. Это полностью противоречит их планам", – рассказал источник.

О выезде Меган Маркл в Канаду смотрите в ролике:

Ранее Меган Маркл и принц Гарри покорили публику эффектным выходом в Лондоне. Пока герцогиня пребывает со своим сыном Арчи в Канаде, принц Гарри исполняет последние королевские обязанности.

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