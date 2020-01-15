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Меган Маркл отказалась выходить на связь во время совещания: известна причина

Герцогиня отказалась обсуждать свои планы по телефону

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

13 января в Сандрингемском дворце состоялось совещание членов королевской семьи – королева Елизавета ІІ, ее сын принц Чарльз и внуки – принцы Уильям и принц Гарри обсуждали вопрос сложения полномочий герцогов Сассекских и их дальнейшую судьбу.

Подробности совещания членов королевской семьи узнайте в сюжете:

Супруг Ее Величества принц Филипп покинул Сандрингемский дворец до начала совещания, так как был в ярости из-за заявления своего внука и его супруги. Королева Елизавета ІІ выступала от его и своего имени – она поддержала решение принца Гарри.

А вот Меган Маркл, как ожидалось, не вышла на видеосвязь из Канады. Сейчас герцогиня находится там вместе со своим первенцем Арчи Харрисоном. Обсуждать свое будущее она отказалась даже по телефону. По официальным данным, представители монархии не видели в этом необходимости.

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"Они решили, что герцогине не обязательно присоединяться к разговору", – говорится в официальном заявлении дворца.

Напомним, после королевского заседания Елизавета ІІ сделала официальное заявление относительно дальнейшей судьбы Гарри и Меган.

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