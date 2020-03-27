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Меган Маркл озвучила фильм Disney Nature: когда ждать премьеры

Премьера фильма состоится на стриминговом сервисе Disney+

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:30

Герцогиня Сассекская Меган Маркл озвучила документальный фильм студии Disney Nature "Слон". Кроме этого, супруга принца Гарри на днях получила рабочее предложение от создателей "Симпсонов". Но как оказалось позже, Меган Маркл не собирается возвращаться в киноиндустрию.

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На официальном аккаунте Disney Nature в Twitter сообщается, что премьера фильма состоится уже 3 апреля 2020 года на стриминговом сервисе Disney+.

В этот же день на том же канале выйдет фильм студии Disney Nature "Дельфиний риф", который озвучила актриса Натали Портман.

Меган Маркл возвращается в Голливуд. Детали в сюжете:

Добавим, что Меган Маркл и принц Гарри приняли решение переехать в Лос-Анджелес. Супруги теперь живут недалеко от Голливуда в изоляции. Пара улетела в Лос-Анджелес частным самолетом, когда еще границы между США и Канадой не были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Тем временем в связи с пандемией королева Англии Елизавета II вместе со своим супругом изолировались.

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