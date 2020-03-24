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Меган Маркл получила предложение по работе от создателей "Симпсонов"

Американский продюсер предложил герцогине сотрудничество

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:19

После официального заявления принца Гарри и Меган Маркл о выходе из королевской семьи, герцогам Сассекским поступают предложения о сотрудничества от разных культовых компаний. Ранее герцогине компания Disney предложила озвучивать героев мультифльмов, но позже оказалось, что Меган Маркл не собирается возвращаться в киноиндустрию.

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На этот раз супруге принца Гарри рабочее предложение сделали создатели мультипликационного сериала "Симпсоны". Они заявили, что хотели бы предложить Меган Маркл озвучить одну из ролей в их шоу. Американский продюсер Эл Джин рассказал, что пока не обращался с этим предложением напрямую к герцогине, однако обратился к ней и ее супругу в The Radio Times: "Я слышал, что Меган хотела бы поработать в озвучке фильмов. Так что если вы это читаете — позвоните нам!".

О выезде Меган Маркл в Канаду смотрите в ролике:

Отметим, что в связи с пандемией королева Англии Елизавета II вместе со своим супругом изолировалась. Как известно, Меган Маркл и принц Гарри на данный момент находятся в Канаде на самоизоляции.

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