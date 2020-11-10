Меган Маркл поссорилась с принцем Гарри и уехала в Мексику – СМИ

Причиной ссоры СМИ назвали выборы в США

Меган Маркл беременна во второй раз и на время уехала от принца Гарри.Такая информация появилась в мексиканском журнале Elle. Бурная фантазия с мексиканским привкусом или правда?

Согласно информации Elle, Меган поссорилась с принцем Гарри незадолго до президентских выборов в США. Ей не понравилось, что внук Елизаветы II занял нейтральную позицию после записанного видеообращения, в котором Гарри и Меган призвали американцев прийти на выборы и проголосовать.





Якобы Меган это разозлило и она решила уехать в Мексику одна. Журналисты предполагают, что жена принца Гарри может находиться на одном из мексиканских курортов: Оахаку, Пуэрто-Валларту, Сиуатанехо и Мехико. Упомянули СМИ и о беременности Меган.



Правда, мексиканские СМИ никак не упомянули выход Меган и Гарри 8 ноября, когда они посетили кладбище в Лос-Анджелесе, где возложили цветы к могилам двух солдат Британского Содружества. На опубликованных фото никто не заметил и округлившегося животика Меган. Покажет время, были ли мексиканские СМИ правы, но пока это все больше похоже на слух.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри подписали контакт с Netflix.

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