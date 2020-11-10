Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл поссорилась с принцем Гарри и уехала в Мексику – СМИ

Сегодня, 16:10

Причиной ссоры СМИ назвали выборы в США

Меган Маркл беременна во второй раз и на время уехала от принца Гарри.Такая информация появилась в мексиканском журнале Elle. Бурная фантазия с мексиканским привкусом или правда?

Согласно информации Elle, Меган поссорилась с принцем Гарри незадолго до президентских выборов в США. Ей не понравилось, что внук Елизаветы II занял нейтральную позицию после записанного видеообращения, в котором Гарри и Меган призвали американцев прийти на выборы и проголосовать.



Якобы Меган это разозлило и она решила уехать в Мексику одна. Журналисты предполагают, что жена принца Гарри может находиться на одном из мексиканских курортов: Оахаку, Пуэрто-Валларту, Сиуатанехо и Мехико. Упомянули СМИ и о беременности Меган.

Правда, мексиканские СМИ никак не упомянули выход Меган и Гарри 8 ноября, когда они посетили кладбище в Лос-Анджелесе, где возложили цветы к могилам двух солдат Британского Содружества. На опубликованных фото никто не заметил и округлившегося животика Меган. Покажет время, были ли мексиканские СМИ правы, но пока это все больше похоже на слух.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри подписали контакт с Netflix.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл и принц Гарри отметили День памяти отдельно от королевской семьи Меган Маркл нарушила главный королевский протокол и проголосовала на выборах в США Меган Маркл и принц Гарри рассказали, почему проводят в интернете минимум времени Фото дня: Меган Маркл и принц Гарри улыбаются на новом официальном портрете
принц Гарри Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
У Киркорова новая "королева" - наконец-то нашел свое счастье
У Киркорова новая "королева" - наконец-то нашел свое счастье
Замученная Тодоренко откровенно рассказала о жизни с Топаловым
Замученная Тодоренко откровенно рассказала о жизни с Топаловым

Популярные статьи

Сегодня, 12:17Events

День бухгалтера-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Сегодня, 05:55Fun

Три женщины и один мужчина занялись сексом посреди парка (фото)

Сегодня, 05:05Events

10 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 18:31Wellness

ТОП-10 продуктов, снижающих уровень плохого холестерина

Вчера, 18:11Events

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

Вчера, 15:27Food

Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином

Вчера, 15:25Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на похороны Михаила Жванецкого (фото)

Вчера, 08:00Fun

Тест с фантазией на знание украинского языка: где реальное слово, а где выдуманное

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 9 ноября: Водолей будет покорять мир, а Рыбы – двигаться вверх по карьерной лестнице

Вчера, 00:01Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в одиннадцатом эфире

8 ноябряШоу-бизнес

Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл Байден

8 ноябряШоу-бизнес

Мелания Трамп подает на развод с Дональдом Трампом – СМИ

8 ноябряEvents

Дмитриев день: поздравления, стихи, картинки, открытки

8 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 8-14 ноября: все знаки зодиака

8 ноябряEvents

Дмитриев день-2020: что ни в коем случае нельзя делать

8 ноябряEvents

8 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

"Храни вас Бог!": самая богатая певица Украины покинула страну
"Храни вас Бог!": самая богатая певица Украины покинула страну
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Сергей Жигунов развелся с женой ради "копии" Заворотнюк
Сергей Жигунов развелся с женой ради "копии" Заворотнюк
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять