Меган Маркл появится на обложке популярного глянца
Герцогиня Сассекская украсит обложку Tatler
Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая недавно посетила ежегодный саммит One Young World, появится на обложке популярного глянца Tatler. Информация об этом появилась на странице журнала в Instagram.
Британские СМИ опубликовали личное письмо Меган Маркл. Детали в сюжете:
Меган Маркл появится на обложке декабрьского номера издания, и это будет специальный выпуск – к 310-летию британской версии Tatler. В связи с этим редакция приняла решение, что украсить обложку должна именно герцогиня Сассекская, которая сегодня является одной из самых обсуждаемых персон в мире.
Известно, что Tatler провел эксклюзивный общенациональный опрос касательно мнения людей о Меган. Кроме того, четыре автора поделятся своими взглядами на герцогиню: Линн Барбер, Афуа Хирш, Ясмин Алибхай-Браун и Лайонел Шрайвер. Декабрьский номер выходит в газетных киосках 31 октября.
Ранее мы также писали, что Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне. Супруга принца Гарри снова нарушила королевский протокол.
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