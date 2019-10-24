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Меган Маркл появится на обложке популярного глянца

Герцогиня Сассекская украсит обложку Tatler

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:09
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая недавно посетила ежегодный саммит One Young World, появится на обложке популярного глянца Tatler. Информация об этом появилась на странице журнала в Instagram.

Британские СМИ опубликовали личное письмо Меган Маркл. Детали в сюжете:

Меган Маркл появится на обложке декабрьского номера издания, и это будет специальный выпуск – к 310-летию британской версии Tatler. В связи с этим редакция приняла решение, что украсить обложку должна именно герцогиня Сассекская, которая сегодня является одной из самых обсуждаемых персон в мире.

Меган Маркл на обложке Tatler
Меган Маркл на обложке Tatler
Фото: instagram.com/tatlermagazine

Известно, что Tatler провел эксклюзивный общенациональный опрос касательно мнения людей о Меган. Кроме того, четыре автора поделятся своими взглядами на герцогиню: Линн Барбер, Афуа Хирш, Ясмин Алибхай-Браун и Лайонел Шрайвер. Декабрьский номер выходит в газетных киосках 31 октября.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне. Супруга принца Гарри снова нарушила королевский протокол.

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