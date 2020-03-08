Меган Маркл поздравила с Международным женским днем школьников

Герцогиня Сассекская посетила лондонскую школу Роберта Клака

Меган Маркл, которая впервые после раскола в королевской семье прилетела в Лондон, поздравила с Международным женским днем учащихся местной школы. Герцогиня Сассекская посетила школу Роберта Клака, где рассказала о правах женщин.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Фото встречи Меган Маркл со старшеклассниками учебного заведения были опубликованы в официальном Instagram Меган и принца Гарри.

С ребятами экс-актриса поговорила о значимости Международного женского дня, который отмечается сегодня, 8 марта. Она также выступила с речью, призвав мальчиков уделять достаточно внимания женщинам не только сегодня, а девочек – отстаивать свои права.

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"Независимо от того, насколько маленьким вы себя чувствуете, независимо от того, какого вы цвета, какого бы пола вы ни были, у вас есть голос, и вы, безусловно, имеете право высказываться за то, что правильно", – сказала супруга принца Гарри.

Маркл и дети позировали вместе для совместного фото с жестом, когда руки, согнутые в локтях, держат параллельно друг другу, который символизирует Международный женский день.

Почему Меган Маркл может вернуться в Голливуд, смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Елизавета II провела личный разговор с принцем Гарри.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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