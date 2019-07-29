Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл представила авторскую обложку для Vogue: фото

Супруга принца Гарри месяц работала над выпуском журнала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:34
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая неоднозначно пошутила о своей карьере актрисы, в течение месяца работала над созданием сентябрьского выпуска журнала Vogue и решила поделиться первыми результатами. Отметим, что с лета 2019 года экс-актриса стала звездным редактором глянца. 

Смотрите также: Меган Маркл получила приглашение на свадьбу от бывшей принца Гарри

На официальной странице в Instagram Меган Маркл презентовала свежую обложку и поблагодарила всех за помощь в создании ее первого глянца. Новую обложку украсили сразу 15 знаменитостей, а сама герцогиня лично подбирала каждого из героев для выпуска, среди которых – модели Адво Или, Кристи Тарлингтон и Адут Акех, активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, актрисы Джемма Чан, Яра Шахид, Сальма Хайек, Джейн Фонда.

Реклама

Первая обложка Меган Маркл для Vogue
Первая обложка Меган Маркл для Vogue
Фото: instagram.com/sussexroyal

В тренде
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству Зеленского
Скриншот

Также на обложке Vogue осталось еще одно место. Таким образом Меган Маркл показала, что каждая читательница может примерить роль звезды издания. Не обошлось и без принца Гарри – монарх взял эксклюзивные комментарии у британского приматолога, этолога и антрополога Джейн Гудолл.

Читайте также:
"Это нелегко": Меган Маркл прокомментировала свой брак с принцем Гарри

"Быть приглашенным редактором Vogue – это очень полезный и познавательный опыт. Я погрузилась в этот процесс, работая на протяжении месяцев. И теперь я счастлива, что могу поделиться с вами тем, что мы создали. Огромное спасибо всем друзьям, которые поддержали меня в этом начинании, потратив свое время и энергию, чтобы помочь мне наполнить эти страницы. Отдельная благодарность Эдварду Эннинфулю (главный редактор британского Vogue, – ред.) за эту замечательную возможность!"– написала Меган.

К слову, в новом выпуске Vogue будет напечатано интервью Меган Маркл с Мишель Обамой.

Ранее Меган Маркл прокомментировала свой брак с принцем Гарри.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Соседям Меган Маркл и принца Гарри запретили здороваться с герцогами и спрашивать об Арчи Королевское меню: сотрудник Меган Маркл назвал любимые блюда герцогини Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото
принц Гарри королевская семья Vogue Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
"Написала прощальные письма": Лайма Вайкуле о смертельной болезни
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей
«Люди в черном: Интернэшнл»: причины провала в прокате
«Люди в черном: Интернэшнл»: причины провала в прокате

Популярные статьи

Сегодня, 09:23Fun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака

Вчера, 16:08Шоу-бизнес

Влад Яма рассказал о трагедии в семье

Вчера, 10:27Техно

Samsung Galaxy Note 10 впечатляет размерами: появились первые фото

Вчера, 09:40Fun

28 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 08:35Техно

Космический корабль столкнулся с гигантским астероидом: видео

Вчера, 07:30Events

Именины Владимира 28 июля: поздравления с днем ангела

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа для всех знаков зодиака

27 июляТехно

Почему космос холодный, а Солнце горячее: ответ ученых

27 июляШоу-бизнес

"Не хуже, чем на Бали": Леся Никитюк удивила снимком на тюке сена

27 июляТехно

На Android выпустили игру Doom: где скачать

27 июляFun

27 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

26 июляWellness

Как быстро избавиться от акне: проверенные домашние средства

26 июляШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

26 июляШоу-бизнес

Виторган впервые вышел в свет с новой возлюбленной: фото

26 июляFun

26 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Новости партнеров

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
5 самых полезных фруктов для сердца
5 самых полезных фруктов для сердца
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Блины на майонезе: удивительно нежные и вкусные
Блины на майонезе: удивительно нежные и вкусные
Такой, что просто тает во рту: форшмак с плавленным сыром
Такой, что просто тает во рту: форшмак с плавленным сыром
Цифровой КСК: кому интересно и чего ожидать
Цифровой КСК: кому интересно и чего ожидать
Азиатские голубцы - из пекинской капусты
Азиатские голубцы - из пекинской капусты