Меган Маркл представила авторскую обложку для Vogue: фото
Супруга принца Гарри месяц работала над выпуском журнала
Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая неоднозначно пошутила о своей карьере актрисы, в течение месяца работала над созданием сентябрьского выпуска журнала Vogue и решила поделиться первыми результатами. Отметим, что с лета 2019 года экс-актриса стала звездным редактором глянца.
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На официальной странице в Instagram Меган Маркл презентовала свежую обложку и поблагодарила всех за помощь в создании ее первого глянца. Новую обложку украсили сразу 15 знаменитостей, а сама герцогиня лично подбирала каждого из героев для выпуска, среди которых – модели Адво Или, Кристи Тарлингтон и Адут Акех, активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, актрисы Джемма Чан, Яра Шахид, Сальма Хайек, Джейн Фонда.
Также на обложке Vogue осталось еще одно место. Таким образом Меган Маркл показала, что каждая читательница может примерить роль звезды издания. Не обошлось и без принца Гарри – монарх взял эксклюзивные комментарии у британского приматолога, этолога и антрополога Джейн Гудолл.
"Быть приглашенным редактором Vogue – это очень полезный и познавательный опыт. Я погрузилась в этот процесс, работая на протяжении месяцев. И теперь я счастлива, что могу поделиться с вами тем, что мы создали. Огромное спасибо всем друзьям, которые поддержали меня в этом начинании, потратив свое время и энергию, чтобы помочь мне наполнить эти страницы. Отдельная благодарность Эдварду Эннинфулю (главный редактор британского Vogue, – ред.) за эту замечательную возможность!"– написала Меган.
К слову, в новом выпуске Vogue будет напечатано интервью Меган Маркл с Мишель Обамой.
Ранее Меган Маркл прокомментировала свой брак с принцем Гарри.
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