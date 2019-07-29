Меган Маркл представила авторскую обложку для Vogue: фото

Супруга принца Гарри месяц работала над выпуском журнала

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая неоднозначно пошутила о своей карьере актрисы, в течение месяца работала над созданием сентябрьского выпуска журнала Vogue и решила поделиться первыми результатами. Отметим, что с лета 2019 года экс-актриса стала звездным редактором глянца.

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На официальной странице в Instagram Меган Маркл презентовала свежую обложку и поблагодарила всех за помощь в создании ее первого глянца. Новую обложку украсили сразу 15 знаменитостей, а сама герцогиня лично подбирала каждого из героев для выпуска, среди которых – модели Адво Или, Кристи Тарлингтон и Адут Акех, активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, актрисы Джемма Чан, Яра Шахид, Сальма Хайек, Джейн Фонда.

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Первая обложка Меган Маркл для Vogue Фото: instagram.com/sussexroyal

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Также на обложке Vogue осталось еще одно место. Таким образом Меган Маркл показала, что каждая читательница может примерить роль звезды издания. Не обошлось и без принца Гарри – монарх взял эксклюзивные комментарии у британского приматолога, этолога и антрополога Джейн Гудолл.

"Быть приглашенным редактором Vogue – это очень полезный и познавательный опыт. Я погрузилась в этот процесс, работая на протяжении месяцев. И теперь я счастлива, что могу поделиться с вами тем, что мы создали. Огромное спасибо всем друзьям, которые поддержали меня в этом начинании, потратив свое время и энергию, чтобы помочь мне наполнить эти страницы. Отдельная благодарность Эдварду Эннинфулю (главный редактор британского Vogue, – ред.) за эту замечательную возможность!"– написала Меган.

К слову, в новом выпуске Vogue будет напечатано интервью Меган Маркл с Мишель Обамой.

Ранее Меган Маркл прокомментировала свой брак с принцем Гарри.

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