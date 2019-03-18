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Меган Маркл проигнорировали в королевской семье

Меган Маркл не предложили стать крестной мамой внучки Елизаветы II

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: AFP

Беременная герцогиня Сассекская вместе со своим супругом принцем Гарри посетили крестины 9-месячной правнучки Елизаветы II. Семейное событие проходило в церкви святого Николая в Глостершире.

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Гарри стал крестным отцом девочки, а вот Меган такая честь оказана не была. Герцогиня Сассекская, которая уже ушла в официально декрет и не принимает участия в официальных мероприятиях, приехала на крестины в бордовом пальто и темно-синем берете.

Меган Марк и принц Гарри на крестинах
Меган Марк и принц Гарри на крестинах
Фото: The Daily Mail

Как пишет Daily Mail, на церемонию также прибыла лично Елизавета II. Это многих удивило, поскольку в прошлом году Ее Величество не посетила крестины принца Луи - младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В этот день шел сильный дождь, и королева заходила в церковь и выходила из нее под зонтиком.

Елизаветы II
Елизаветы II
Фото: The Daily Mail

Также напомним, герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, в апреле станут родителями. По опасениям врачей, жена принца Гарри может родить раньше срока. 

Смотрите видео о том, что Меган Маркл обвиняют в расточительстве:

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принц Гарри Меган Марк
Источник: The Daily Mail
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