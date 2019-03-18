Меган Маркл проигнорировали в королевской семье
Меган Маркл не предложили стать крестной мамой внучки Елизаветы II
Беременная герцогиня Сассекская вместе со своим супругом принцем Гарри посетили крестины 9-месячной правнучки Елизаветы II. Семейное событие проходило в церкви святого Николая в Глостершире.
Гарри стал крестным отцом девочки, а вот Меган такая честь оказана не была. Герцогиня Сассекская, которая уже ушла в официально декрет и не принимает участия в официальных мероприятиях, приехала на крестины в бордовом пальто и темно-синем берете.
Как пишет Daily Mail, на церемонию также прибыла лично Елизавета II. Это многих удивило, поскольку в прошлом году Ее Величество не посетила крестины принца Луи - младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В этот день шел сильный дождь, и королева заходила в церковь и выходила из нее под зонтиком.
Также напомним, герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, в апреле станут родителями. По опасениям врачей, жена принца Гарри может родить раньше срока.
Смотрите видео о том, что Меган Маркл обвиняют в расточительстве:
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