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Меган Маркл проиграла журналистам в суде: подробности дела

Она обвинила издание во вмешательстве в ее личную жизнь

Инна Петрова
Сегодня, 15:31

Меган Маркл, которая пожаловалась на королевскую семью, проиграла первый суд против британского таблоида. Бывшая герцогиня Сассекская судится с издателем Mail on Sunday из-за того, что в газете напечатали ее личное письмо к отцу. Об этом сообщает ВВС.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Первое заседание суда, где рассматривали дело Меган Маркл против СМИ, проходило в Лондоне в режиме онлайн. Предметом спора стало личное письмо экс-актрисы к отцу, написанное спустя несколько месяцев после свадьбы с принцем Гарри. Напомним, что выдержки из этого письма попали в прессу.

По мнению Меган, таблоид нарушил ее право на неприкосновенность частной жизни и на конфиденциальность. В свою очередь, ответчик – представитель Associated Newspapers, выпускающего Mail on Sunday – считает, что ничего не нарушал, поскольку Маркл сама пересказывала содержание письма посторонним людям.

Маркл убеждена, что сотрудники редакции таблоида действовали недобросовестно и нечестно, а также умышленно разжигали конфликт между ней и ее отцом.

"Такое грубое нарушение прав на частную жизнь любого лица является очевидным и незаконным, и Mail on Sunday должно быть привлечен к ответственности за свои действия", – цитирует заявление юристов Меган Маркл BBC.

Процесс длился около шести часов и в результате суд отказался удовлетворить иск Меган Маркл. Адвокат знаменитости заявил, что это решение будет оспорено.

Меган Маркл и Гарри решили приобрести поместье в Малибу. Подробности смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри раскроют детали королевской жизни в своей книге.

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