Меган Маркл провела ночь перед свадьбой в отеле с мамой

В отель Cliveden House она приезала в стильном наряде

Меган Маркл и ее мама Дориа Рэгланд. Фото: Getty

Сегодня, 19 мая, состоится самая ожидаемая свадьба года – за онлайн-трансляцией свадьбы Меган Маркл и принца Гарри будут следить тысячи людей по всему миру.

По традиции ночь перед свадьбой будущие молодожены проводят отдельно.

Принцу Гарри составит компанию его брат, принц Уильям. Внуки королевы не планируют никаких вечеринок, а проведут этот вечер в парк-отеле Coworth. Меган вчера приехала в отел Cliveden House со своей мамой, где провела последнюю ночь в качестве мисс Маркл.

Меган Маркл Фото: Getty Меган Маркл и ее мама Дориа Рэгланд Фото: Getty Меган Маркл и ее мама Дориа Рэгланд Фото: Getty Меган Маркл и ее мама Дориа Рэгланд Фото: Getty Меган Маркл и ее мама Дориа Рэгланд Фото: Getty Меган Маркл и ее мама Дориа Рэгланд Фото: Getty 1/6

Перед отелем дежурили папарацци, которые сняли Меган Маркл в ее стильном наряде. Для своего последнего публичного появления перед церемонией она выбрала темно-синее платье британского бренда Roland Mouret, дополнив образ светлыми замшевыми туфлями Manolo Blahnik. Ее мама Дориа Рэгланд, которая накануне познакомилась с королевой Елизаветой, сделала ставку на светлое платье-футляр и черный жакет.

Напомним, что Принцесса Шарлотта станет подружкой невесты на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. А вместо отца Меган Маркл, который не смог приехать на свадьбу, невесту под венец поведет отец принца Гарри, принц Чарльз.

Как Великобритания готовится к свадьбе Меган Маркл и принца Гарри смотрите на видео ниже:



