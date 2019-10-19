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Меган Маркл рассказала, как тяжело быть герцогиней

Супруга принца Гарри пожаловалась на давление СМИ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:48
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Instagram.com

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая задумалась о переезде в другую страну, со слезами на глазах рассказала, как тяжело ей было во время беременности. В одном интервью герцогиня Сассекская пожаловалась на травлю со стороны СМИ.

О путешествии Меган Маркл в Южную Африку смотрите в сюжете:

В скором времени выйдет документальный фильм о туре принца Гарри и Меган Маркл по Африке. На днях в сеть попали отрывки из этого фильма, где Меган отвечает на вопрос журналиста, как реагирует на то, что пишут о ней СМИ. Отвечая на вопрос, Маркл едва сдерживала слезы.

"Любая женщина, особенно если вы беременны, очень уязвима, поэтому это было очень сложно для меня. А потом, когда появляется ребенок, для женщины это становится уже слишком. Прибавьте это к тому, что вы просто пытаетесь справиться с ролью матери или жены. Спасибо, что спросили меня об этом, потому что не многие люди спрашивали, все ли у меня в порядке", – призналась она.

Отрывок из этого интервью был опубликован в сети .

Напомним, что ранее принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид. Как утверждает принц Гарри, журналисты издания намеренно вырезали из текста письма определенные фразы и слова, дабы исказить содержание.

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