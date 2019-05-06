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Меган Маркл родила? Принц Гарри перенес поездку в Амстердам

Герцог Сассекский должен был отправиться в Амстердам 8 мая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:17
Принц Гарри
Принц Гарри
Фото: AFP

Информация о том, что Меган Маркл уже родила, с каждым днем "подогревается" все больше. Так, дата родов Меган Маркл была назначена на конец апреля – начало мая 2019 года. Весь мир затаил дыхание в ожидании новости о том, что Меган Маркл уже родила, однако официального заявления до сих пор нет.

Недавно принц Гарри неожиданно появился на публике в компании супруги своего брата – Кейт Миддлтон. А теперь в сети появилась информация о том, что герцог Сассекский перенес запланированный на 8 мая визит в Амстердам. Поездка состоится днем позже – 9 мая, и продлится лишь один день, а не два, как обозначалось ранее. Об этом сообщает Hello!.

"В связи с логистическим планированием поездки прессы для освещения визитов и мероприятий королевской семьи, мы приняли решение отложить запланированный визит герцога Сассекского в Амстердам в среду 8 мая 2019", – передает издание заявление королевской семьи. 

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: AFP

Однако вполне возможно, что данное решение связано с будущим появлением первенца. Многие предположили, что Меган Маркл уже родила, и принц Гарри хочет провести время с женой и ребенком, несмотря на недавнее заявление о том, что королевский ребенок еще не появился на свет

Напомним, не так давно принц Гарри и Меган Маркл заявили, что не будут сразу афишировать появление ребенка и позировать для фотографов на ступеньках роддома, как это делали, к примеру, принц Уилям и Кей Миддлтон. Герцоги Сассекские планируют некоторое время насладиться рождением первенца в узком кругу.

Ранее мы также писали, почему многие считают, что Меган Маркл уже родила.

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