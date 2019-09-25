Меган Маркл сняла обручальное кольцо: что произошло

Супруга принца Гарри оставила бриллиантовое изделие в Лондоне

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Королевская чета Меган Маркл и принц Гарри сейчас находятся в Африке с официальным визитом. Герцоги Сассекские уже успели провести ряд встреч с местными жителями и вручить подарки южноафриканским детям. Более того, во время одной из таких встреч на экс-актрисе заметили интересную деталь.

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Как пишет издание The Daily Mail, вместо драгоценного золотого кольца с бриллиантами за 140 тысяч фунтов стерлингов (около 4 миллионов гривен, – Ред.) жена принца Гарри предпочла изделие американского бренда Jennifer Meyer с голубым камнем за 200 фунтов (6 тысяч гривен, – Ред.).

Меган Маркл Фото: Getty Images

Почему герцогиня оставила обручальное кольцо дома, пока неизвестно. Отметим, что после замужества и рождения сына Арчи Меган Маркл изменила облик изделия, которое, как известно, принц Гарри сам разрабатывал с ювелирным домом Cleave and Company.

Напомним, что недавно в честь выхода последнего финального сезона сериала "Форс-мажоры" коллега и экранный супруг Меган Маркл – актер Патрик Джей Адамс – поделился в Instagram ранее неопубликованными фото герцогини, которые были сделаны на съемочной площадке.

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