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Меган Маркл снова нарушила королевский протокол – СМИ

Супруга принца Гарри игнорирует правила этикета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, чей дом в Лос-Анджелесе выставили на продажу, снова нарушила королевский протокол во время светского раута. 

Смотрите ролик о том, как Меган Маркл представила собственную обложку для глянца:

По информации издания Daily Mail, супруга принца Гарри Меган Маркл проигнорировала правила рассадки за столом во время торжественных ужинов. Одна из самых главных ошибок – экс-актриса часто позволяет себе сидеть рядом возле своего титулованного супруга. 

Как отмечается, это грубое нарушение королевского этикета. Ко всему, Меган часто нарушает еще два важных правила – разговоры и чрезмерная откровенность с мужем на людях. По протоколу, все члены королевской семьи обязаны говорить во время приема с французским акцентом, Маркл не только этого не делает, она даже позволяет говорить в обществе английским говором. 

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Но, не смотря на шквал критики, 38-летняя герцогиня не обращает внимание на замечания и продолжает вести себя так, как ей комфортно. Стоит добавить, что до этого супругу принца Гарри обвиняли в неуместно подобранных украшениях и чрезмерном проявлении чувств на публике к внуку Елизаветы II. 

Недавно мы писали, что в сети появились редкие снимки Меган Маркл во время беременности. Также сообщалось, что соседям Меган Маркл и принца Гарри запретили здороваться с герцогами и спрашивать об Арчи.

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Источник: The Daily Mail
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