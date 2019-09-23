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Меган Маркл со со своей семьей прибыла в Африку: первые фото герцогов

Меган Маркл, принц Гарри и их годовалый сын прилетели в Кейптаун

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:13
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Королевской семейство герцогов Сассекских официально прибыло в Африку. 23 сентября Меган Маркл, принц Гарри и их годовалый сын Арчи Харрисон были замечены в аэропорту Кейптауна.

Также узнайте, зачем Меган Маркл недавно ездила к себе на родину – в Нью-Йорк:

Стоит отметить, что для королевской четы это первый официальный визит в новом составе – с 4-месячным наследников престола. На протяжении десяти дней герцоги будут выполнять рад мероприятий, которые посвящены малым общинам, народному лидерству, правам женщин и девочек, ментальному здоровью, ВИЧ, СПИДу и окружающей среде. По информации издания Ехргеѕѕ, Меган Маркл намерена в рамках благотворительной организации раздать одежду и игрушки Арчи нуждающимся молодым мамам.

Меган Маркл и принц Гарри в Африке
Фото: Getty Images
Меган Маркл и принц Гарри в Африке
Фото: Getty Images
Меган Маркл и принц Гарри в Африке
Фото: Getty Images
Меган Маркл и принц Гарри в Африке
Фото: Getty Images
Меган Маркл и принц Гарри в Африке
Фото: Getty Images
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"Они были завалены подарками для принца Арчи от различных организаций и частных лиц. Они невероятно благодарны всем, однако маленький ребенок не может носить столько всего, он так быстро растет. Герцогиня решила передарить часть его подарков южноафриканским детям", – сообщил изданию приближенный к дворцу инсайдер.

Напомним, что буквально на этих выходных королевская семья вернулось со свадьбы подруги Меган Маркл. Экс-актриса появилась на торжестве в наряде за 11 тысяч долларов.

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Источник: Express
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