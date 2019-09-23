Меган Маркл со со своей семьей прибыла в Африку: первые фото герцогов

Меган Маркл, принц Гарри и их годовалый сын прилетели в Кейптаун

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Королевской семейство герцогов Сассекских официально прибыло в Африку. 23 сентября Меган Маркл, принц Гарри и их годовалый сын Арчи Харрисон были замечены в аэропорту Кейптауна.

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Стоит отметить, что для королевской четы это первый официальный визит в новом составе – с 4-месячным наследников престола. На протяжении десяти дней герцоги будут выполнять рад мероприятий, которые посвящены малым общинам, народному лидерству, правам женщин и девочек, ментальному здоровью, ВИЧ, СПИДу и окружающей среде. По информации издания Ехргеѕѕ, Меган Маркл намерена в рамках благотворительной организации раздать одежду и игрушки Арчи нуждающимся молодым мамам.

Меган Маркл и принц Гарри в Африке Фото: Getty Images Меган Маркл и принц Гарри в Африке Фото: Getty Images Меган Маркл и принц Гарри в Африке Фото: Getty Images Меган Маркл и принц Гарри в Африке Фото: Getty Images Меган Маркл и принц Гарри в Африке Фото: Getty Images 1/5

"Они были завалены подарками для принца Арчи от различных организаций и частных лиц. Они невероятно благодарны всем, однако маленький ребенок не может носить столько всего, он так быстро растет. Герцогиня решила передарить часть его подарков южноафриканским детям", – сообщил изданию приближенный к дворцу инсайдер.

Напомним, что буквально на этих выходных королевская семья вернулось со свадьбы подруги Меган Маркл. Экс-актриса появилась на торжестве в наряде за 11 тысяч долларов.

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