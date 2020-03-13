Меган Маркл со слезами на глазах улетела в Канаду без супруга – СМИ

Принц Гарри остался в Лондоне

До выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи осталось всего две недели. Свои последние обязанности в статусе герцогов супруги уже выполнили, поэтому экс-актриса вернулась в Канаду. Меган Маркл улетела к своему сыну Арчи Харрисону без принца Гарри, он остался в Лондоне решать личные вопросы.

Как сообщает Daily Mail, представитель королевской династии лично проводил Меган Маркл к самолету. Их прощание было эмоциональным и они даже не смогли сдержать слез. Как рассказывают друзья герцогини, ей сложно находиться в разлуке с принцем Гарри.

Более того, последний визит в Лондон для Меган стал лишь подтверждением того, что они с принцем Гарри приняли верное решение о выходе из королевской семьи.

"Меган сказала, что эта поездка стала подтверждением того, что они с Гарри приняли верное решение. Герцогиня не почувствовала ничего, кроме напряжения и негатива. Между членами королевской семьи нет тепла. Она хочет, чтобы Арчи рос в радостной атмосфере", — рассказал друг Меган.

О выезде Меган Маркл в Канаду смотрите в ролике:

Ранее Меган Маркл и принц Гарри покорили публику эффектным выходом в Лондоне.

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