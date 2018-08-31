Меган Маркл вернется на ТВ и даст интервью впервые после свадьбы

Герцогиня Сассекская примет участие в съемках документального фильма

Меган Маркл. Фото: AFP

37-летняя Меган Маркл встретится на съемочной площадке со своим супругом – принцем Гарри, а также другими членами королевской семьи для съемки фильма о королеве Елизавете II и Содружестве наций (добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии. – Ред.).

Меган примет участие в общей беседе членов королевской семьи для фильма "Королева мира", который покажут на британском ТВ в следующем месяце, передает издание People.

Известно, что Меган также расскажет о своем свадебном платье и фате, на которой были вышиты символы всех 53-х членов Содружества. Кроме этого герцогиня Сассекская расскажет о ее сотрудничестве с Содружеством, в рамках которого они с принцем Гарри развивают различные социальные проекты.

Напомним, Меган Маркл выбрала слишком "откровенный" наряд для официального мероприятия. Принц Гарри и Меган Маркл стали почетными гостями показа мюзикла "Гамильтон" в лондонском театре "Виктория Палас".

Мы также сообщали о том, что принц Гарри и Меган Маркл выбрали крестных для своих будущих детей.