Меган Маркл во дворце снова придумали обидное прозвище

Один из членов королевской семьи дал прозвище герцогине

Меган Маркл Фото: Getty Images

В Кенсингтонском дворце снова придумали неприятное прозвище для герцогини Сассекской Меган Маркл. Отметим, что это уже не первый случай, когда слуги или члены королевской семьи "приписывают статус" жене принца Гарри. Ранее ее называли Me-gain (в переводе означает "я получаю")

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Бывшую британскую актрису начали грубо называть the degree wife (в переводе с английского означает "дипломная жена"). Как сообщает издание The Mirror, таким обидным прозвищем наградил ее на этот раз не слуга, а один из членов королевской семьи.

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Также известно и о других неприятных прозвищах: "ураган Меган" и "герцогиня сложная". Отметим, что многие слуги, по слухам, увольнялись из-за сложного характера Меган Маркл и ее чрезмерно высоких требований. Как пишут британские СМИ, Меган даже может отправить свои распоряжения работникам в пять часов утра.

Ко всему, по данным издания The Sunday Times, в дворце поговаривают о скором разводе Меган Маркл и принца Гарри. Члены королевской семьи уверяют, что их брак продержится не более трех лет.

Напомним, ранее 53-летний журналист Пирс Морган дал скандальное интервью, в котором рассказал детали его знакомства с Меган Маркл и поделился своими мыслями относительно новостей о ней в прессе. А вот подруги Меган встали на ее защиту.

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