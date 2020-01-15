Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

Папарацци подловили герцогиню на канадском острове Ванкувер

Меган Маркл Фото: Getty Images

Впервые после неожиданного заявления принца Гарри и Меган Маркл о выходе из королевской семьи герцогиня появилась на публике. Отметим, пока ее супруг в Лондоне решает все вопросы касательно сложения полномочий, бывшая актриса улетела в Канаду к своему сыну – Арчи Харрисону.

Подробности совещания членов королевской семьи узнайте в сюжете:

Когда Меган Маркл вернется в Великобританию – неизвестно. По информации Daily Mail, герцогиню Сассекскую сфотографировали папарацци на канадском острове Ванкувер во время посадки в гидроплан. Знаменитость была облачена в скромный look – куртку цвета хаки с капюшоном, облегающие черные джинсы и кожаные сапоги.

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Отметим, что 38-летняя экс-актриса посетила ванкуверский кризисный центр для женщин и пообщалась с его персоналом, чтобы оказать ему "моральную поддержку".

Напомним, после королевского заседания Елизавета ІІ сделала официальное заявление относительно дальнейшей судьбы принца Гарри и Меган. Отметим, что на совещании, которое состоялось 13 января, присутствовали – королева Елизавета ІІ, ее сын принц Чарльз и внуки – принцы Уильям и Гарри. Меган пожелала не принимать участие в обсуждении ее будущего и даже не вышла на связь по телефону.

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