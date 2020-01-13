Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Megxit: королева Елизавета ІІ официально поддержала решение Меган Маркл и принца Гарри

Герцоги Сассекские приняли решение сложить королевские обязанности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:22
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: AFP

13 января в Сандрингемском дворце состоялось экстренное совещание, на котором присутствовали королева Елизавета ІІ, принцы Чарльз, Уильям и Гарри, касательно решения герцогов Сассекских сложить королевские обязанности. Герцог Эдинбургский, принц Филипп, покинул дворец до начала совещания, так как в ярости из-за заявления своего внука и его супруги. Королева Елизавета ІІ выступала от имени себя и своего мужа.

Узнайте также подробности скандала в королевской семье:

Видео: Сегодня

Стало также известно, как отреагировала Елизавета ІІ на решение принца Гарри и Меган Маркл. Официальное заявление Ее Величества появилось на сайте королевской семьи. Так, Елизавета ІІ поддержала своего внука и его супругу в их решении сложить королевские обязанности, самостоятельно себя финансировать и жить на две страны – Великобританию и Канаду.

"Сегодня в моей семье состоялись очень конструктивные дискуссии о будущем моего внука и его семьи. Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в молодой семье. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались работающими членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи", – заявила королева.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Кроме того, по словам Елизаветы ІІ, принц Гарри и Меган Маркл не будут получать средств от государства, полностью обеспечивая себя.

"Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят полагаться на государственные средства в своей новой жизни. Поэтому было решено, что наступит переходный период, в течение которого герцоги Сассекские будут проводить время в Канаде и Великобритании. Это сложные вопросы, которые моя семья должна решить, и предстоит еще проделать определенную работу, но я попросила принять окончательные решения в ближайшие дни", – говорится в заявлении Елизаветы ІІ.

Ранее мы также писали, что с официальным заявлением выступили также принцы Уильям и Гарри.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Подруга Меган Маркл призналась, чего на самом деле добивается герцогиня Сассекская Готовились к расколу семьи еще летом: принц Гарри и Меган Маркл оказались в центре скандала "Нельзя так поступать": Дональд Трамп прокомментировал заявление герцогов Сассекских
Елизавета II принц Гарри королевская семья Меган Маркл раскол в королевской семье Megxit
Реклама

Новости партнеров

Названа самая полезная каша
Названа самая полезная каша
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме
Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме
Дана Борисова избила дочь до сотрясения
Дана Борисова избила дочь до сотрясения
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 18:43Fun

Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

Сегодня, 18:31Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Сегодня, 16:39Fun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 12:01Fun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

Сегодня, 10:55Шоу-бизнес

"Мы стали совершенно чужими": принц Уильям впервые прокомментировал раскол в королевской семье

Сегодня, 09:25Events

Прикольные щедривки на современный лад: только для взрослых

Сегодня, 08:37Fun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

Сегодня, 08:20Fun

13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 00:55Events

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Вчера, 09:45Техно

Google нашла способ "спасти" Windows 7

Вчера, 08:40Fun

12 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 06:11Психология

Гороскоп на неделю 12-18 января: все знаки зодиака

11 январяШоу-бизнес

"Счастливые часов не замечают": Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе

11 январяШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники – СМИ

11 январяFun

11 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

11 январяFun

Пророческие слова погибшей стюардессы МАУ напугали украинцев

Новости партнеров

8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Розкішні дівчата українських футболістів демонструють свою красу
Розкішні дівчата українських футболістів демонструють свою красу
Ексдружина Кіркорова розкрила таємницю про Пугачову
Ексдружина Кіркорова розкрила таємницю про Пугачову
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Подруга лидера Зари балует фанатов новыми фото на Мальдивах
Подруга лидера Зари балует фанатов новыми фото на Мальдивах
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете