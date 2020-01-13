Megxit: королева Елизавета ІІ официально поддержала решение Меган Маркл и принца Гарри

Герцоги Сассекские приняли решение сложить королевские обязанности

Королева Елизавета II Фото: AFP

13 января в Сандрингемском дворце состоялось экстренное совещание, на котором присутствовали королева Елизавета ІІ, принцы Чарльз, Уильям и Гарри, касательно решения герцогов Сассекских сложить королевские обязанности. Герцог Эдинбургский, принц Филипп, покинул дворец до начала совещания, так как в ярости из-за заявления своего внука и его супруги. Королева Елизавета ІІ выступала от имени себя и своего мужа.

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Стало также известно, как отреагировала Елизавета ІІ на решение принца Гарри и Меган Маркл. Официальное заявление Ее Величества появилось на сайте королевской семьи. Так, Елизавета ІІ поддержала своего внука и его супругу в их решении сложить королевские обязанности, самостоятельно себя финансировать и жить на две страны – Великобританию и Канаду.

"Сегодня в моей семье состоялись очень конструктивные дискуссии о будущем моего внука и его семьи. Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в молодой семье. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались работающими членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи", – заявила королева.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Кроме того, по словам Елизаветы ІІ, принц Гарри и Меган Маркл не будут получать средств от государства, полностью обеспечивая себя.

"Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят полагаться на государственные средства в своей новой жизни. Поэтому было решено, что наступит переходный период, в течение которого герцоги Сассекские будут проводить время в Канаде и Великобритании. Это сложные вопросы, которые моя семья должна решить, и предстоит еще проделать определенную работу, но я попросила принять окончательные решения в ближайшие дни", – говорится в заявлении Елизаветы ІІ.

Ранее мы также писали, что с официальным заявлением выступили также принцы Уильям и Гарри.

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