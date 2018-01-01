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Мелания Трамп появилась на публике в старом наряде

Для поездки с мужем Мелания выбрала стильный брючный костюм от Dior

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Мелания Трамп с мужем. Фото: AFP
Мелания Трамп с мужем. Фото: AFP

Вчера президент США и его супруга приняли участие в праздновании Дня признательности матерям и супругам военнослужащих в США. Позже Мелания и Дональд Трамп покинули Белый дом и отправились на авиабазу Эндрюс, чтобы поприветствовать освобожденных из Северной Кореи американских граждан.

Для поездки Мелания выбрала стильный брючный костюм от Dior. Первая леди США надела брюки-кюлоты, жакет и черную футболку.

Образ дополнили классические туфли-лодочки.

Интересно, что в этом же наряде Мелания Трамп была замена во время встречи с принцем Гарри на Invictus Games (Игры непокоренных), в сентябре прошлого года.

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Мелания и Дональд Трамп
Фото: AFP
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Мелания и Дональд Трамп
Фото: AFP
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Мелания Трамп и принц Гарри в 2017 году
Фото: AFP

Ранее в Белом доме прошло официальное мероприятие, во время которого Мелания Трамп объявила о запуске своей программы Be Best. Для выхода в свет первая леди США выбрала светло-коричневую кожаную куртку с поясом от Ralph Lauren, стоимостью пять тысяч евро, и белую юбку-карандаш

Напомним, Даунн Карен объяснила главные модные привычки Мелании ТрампПо ее мнению, почти каждый наряд первой леди США имеет под собой психологическую подоплеку. Так, по мнению эксперта, Мелания Трамп предпочитает накидывать пальто на плечи, чтобы лишний раз не давать супругу повода взять ее за руку. 

Все секреты монарших нарядов – смотрите видео

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Источник: "Сегодня"

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