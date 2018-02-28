Мелания Трамп в нежном платье за две тысячи долларов выступила с речью в Белом доме

Мелания Трамп вернулась к обязанностям первой леди. Недавно Мелания сопровождала супруга Дональда Трампа на ежегодном балу губернаторов, а на днях впервые в этом году выступила в Белом доме.

Для важного мероприятия первая леди США выбрала сдержанный и элегантный образ.

На выступлении перед американскими политиками и их супругами Мелания Трамп появилась в обтягивающем нежно-розовом платье от Gabriela Hearst за 1995 долларов, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру.

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Напомним, на днях первая леди США Мелания Трамп вместе с супругом Дональдом Трампом приветствовали в Белом доме премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла и его супругу. Для выхода в свет 47-летняя Мелания выбрала черное пальто от Dolce & Gabbana с золотыми деталями.