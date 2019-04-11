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MELOVIN – 22: артист рассказал о пикантном подарке от поклонников

Артист также рассказал, от каких презентов отказывается наотрез

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
MELOVIN отмечает 22-й день рождения
MELOVIN отмечает 22-й день рождения
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Сегодня, 11 апреля, свой 22-й день рождения отмечает популярный певец MELOVIN. В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", он признался, какой неожиданный подарок однажды получил от фанатов, а от каких презентов артист отказывается наотрез.

MELOVIN признается, что подарки просто обожает. Впрочем, для него важно, чтобы презент был сюрпризом.

"Мне мама говорит: "Да зачем тебе подарок заворачивать? Я просто так тебе дам". Я отвечаю: "Нет, заворачивай его в какую-то бумагу, во все, что найдешь – хоть в обои", – рассказал MELOVIN в интервью "Ранку з Україною".

MELOVIN
MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

Певец постоянно получает подарки от фанатов, а те иногда могут презентовать и очень оригинальные вещи.

"Однажды мне подарили плетку, – признался артист журналистам телеканала "Украина". – Мы очень смеялись, еще и родители были дома. Я просто выношу этот пакет и говорю: "Друзья, смотрим внимательно! Та-дам!"

Но если такие шалости для MELOVIN – повод пошутить, то некоторые подарки для него под строгим запретом: "Я чаще отказываюсь от подарков от каких-то очень влиятельных людей, чтобы потом не быть должником".

Напомним, ранее MELOVIN шокировал поклонников сменой имиджа.

Вся правда про певца MELOVINа – смотрите видео:

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