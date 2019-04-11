MELOVIN – 22: артист рассказал о пикантном подарке от поклонников
Артист также рассказал, от каких презентов отказывается наотрез
Сегодня, 11 апреля, свой 22-й день рождения отмечает популярный певец MELOVIN. В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", он признался, какой неожиданный подарок однажды получил от фанатов, а от каких презентов артист отказывается наотрез.
MELOVIN признается, что подарки просто обожает. Впрочем, для него важно, чтобы презент был сюрпризом.
"Мне мама говорит: "Да зачем тебе подарок заворачивать? Я просто так тебе дам". Я отвечаю: "Нет, заворачивай его в какую-то бумагу, во все, что найдешь – хоть в обои", – рассказал MELOVIN в интервью "Ранку з Україною".
Певец постоянно получает подарки от фанатов, а те иногда могут презентовать и очень оригинальные вещи.
"Однажды мне подарили плетку, – признался артист журналистам телеканала "Украина". – Мы очень смеялись, еще и родители были дома. Я просто выношу этот пакет и говорю: "Друзья, смотрим внимательно! Та-дам!"
Но если такие шалости для MELOVIN – повод пошутить, то некоторые подарки для него под строгим запретом: "Я чаще отказываюсь от подарков от каких-то очень влиятельных людей, чтобы потом не быть должником".
Напомним, ранее MELOVIN шокировал поклонников сменой имиджа.
Вся правда про певца MELOVINа – смотрите видео:
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