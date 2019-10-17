MELOVIN, Дмитрий Шуров и Виктор Павлик признались, как держат себя в форме

Виктор Павлик поделился полезными рецептами

Виктор Павлик Фото: instagram.com/viktorpavlik

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", расспросили звезд, что для них здоровое питание и каких диет они придерживаются.

Певец MELOVIN редко себе в чем-то отказывает. Но недавно артист решил посидеть на детокс-диете 21 день.

"8 баночек смузи в день и больше никакой еды. Через каждые полтора часа выпиваешь такую ​​баночку. Мне стало интересно прочистить свой организм и сбросить несколько кило – и я сбросил 7 килограммов", – признается MELOVIN, однако добавляет, что диеты не так полезны для здоровья, как сон.

MELOVIN Фото: instagram.com/melovin_official

Виктор Павлик обеими руками "за" здоровый образ жизни. Певец советует пить много воды в первой половине дня, а за сутки выпивать ее не менее, чем полтора-два литра.

"Здоровое питание для меня – это не пить ничего, кроме чистой воды. Никаких цветных газированных напитков, это все химия, это все страшно вредно, я уже не говорю об алкоголе", – рассказал Виктор Павлик.

Виктор Павлик Фото: instagram.com/viktorpavlik

Есть у артиста и несколько полезных рецептов для завтрака: "Перемолотая смесь – чернослив, изюм, лимон, орех, курага, инжир. Я себе ложечку такой штуки с теплой водой каждое утро беру. Также с вечера 4-5 зерен миндаля кладу в воду и каждое утро вот уже полгода пью натощак. Я прочитал, что это очень полезно, потому что в этих зернышках хватает всего, что человеку нужно в день – калий, магний, кальций".

Музыкант Дмитрий Шуров обожает сладкое. Но сахар для него уже давно – табу.

"В детстве я употреблял его в таком количестве, что, кажется, хватило бы на несколько жизней. Поэтому я не ем шоколад и очень от этого страдаю", – признался артист.

Дмитрий Шуров Фото: instagram.com/dmitry_shurov

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, ранее MELOVIN прокомментировал номинацию на звание самого красивого мужчины в мире.

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