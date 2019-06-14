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MELOVIN и Потап рассказали, за что благодарны своим отцам

16 июня в Украине будут отмечать День отца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:43
Потап, его отец Андрей и Позитив
Потап, его отец Андрей и Позитив
Фото: instagram.com/realpotap

В это воскресенье, 16 июня, в Украине будут отмечать День отца. Международный праздник выпадает на третье воскресенье июня. По этому случаю в Киеве наградили лучших отцов года.

Василий Вирастюк получил награду, как лучший папа среди спортсменов. Украинский богатырь рассказал журналистам программы "Ранок з Україною", как появление двух сыновей изменило его жизнь.

Впечатляющая история отца-одиночки – смотрите видео:

"Пожалуй, больше тянет домой – это первое. И я стал более осторожен, – поделился Василий Вирастюк в эфире телеканала "Україна" и вспомнил о советах его отца, – ...он научил меня пользоваться этими руками. И это самое главное, потому что мы всегда говорили, что наш папа имеет золотые руки".

Известный дизайнер Андре Тан уверен, что мудрый совет может повлиять на всю жизнь. Именно за такое напутствие он благодарен отчиму.

Андре Тан
Андре Тан
Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Если ты будешь делать одно – одно у тебя и будет. Сейчас, так скажем, в период поколения "фаст", когда все за всё хватаются, и всё делают понемногу – это очень актуально. Он мне всегда говорил: "Ты должен быть мегапрофессионалом в одном". Собственно говоря, этим я и занимаюсь", – рассказал Андре Тан в программе "Ранок з Україною".

От многих ошибок уберег родительский совет и MELOVIN. Певец – парень эмоциональный, и папа понимает, что говорить сыну.

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"Главный совет от отца – не горячиться и все же находить какой-то консенсус, приходить к чему-то общему с людьми, с которыми работаю. То есть, не ссориться, а держать связь до конца", – комментирует MELOVIN.

Потап от своего отца получил очень простой совет, которым делится теперь и со своим сыном.

"Папа всегда меня учил радоваться жизни, и я этому учу своего сына", – рассказал Алексей Потапенко в эфире телеканала "Україна".

Особую роль отец играет не только в жизни мальчиков. Известные женщины рассказывают об особой связи со своими папами.

Вика из "НеАнгелов"
Вика из "НеАнгелов"
Фото: instagram.com/vikanablack

"Для девочки отец – это целая Вселенная, потому что с детства это какая-то особая любовь отца и дочери! Главный совет, который мне дал отец – делать то, что ты любишь. Мой отец музыкант, и всегда очень поддерживал меня. А мама настаивала, что нужно иметь хорошее образование, поэтому я поступила в медицинский университет, окончила его, но когда я стала артисткой, отец сказал так: "ЕЕС! Мой ребенок!", – поделилась Наталка Карпа в эфире "Ранок з Україною".

Солистке группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктории Смеюхе отец всегда давал профессиональные советы.

"Папа, как правило, перед серьезными концертами советует не срывать голос. Он сам вокалист, поэтому переживает за мои связки. Всегда говорит: "Побереги, не говори со мной много", – рассказала Виктория Смеюха.

Ранее мы рассказывали, как стать лучшим папой для своего ребенка.

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