MELOVIN номинирован на звание самого красивого мужчины в мире

Певец претендует на место в ТОП-100 самых красивых людей мира

MELOVIN Фото: instagram.com/melovin_official

Популярный украинский певец MELOVIN, который планирует спеть в дуэте с MARUV, попал в список номинантов рейтинга TC Candler. Теперь украинец может получить звание самого красивого мужчины в мире.

Смотрите, как проходили съемки клипа MELOVIN на песню "Ти":

Имена номинантов опубликованы на официальной странице издания TC Candler. Отметим, что это не первый опыт для MELOVIN, он уже второй раз оказывается в этом списке и претендует на место в сотне самых красивых людей мира. Ко всему, артист является единственным украинцем, который попал в этот список. Сам исполнитель пока никаких комментариев на этот счет не давал.

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За почетное звание Константину Бочарову (настоящее имя певца, – ред.) придется побороться с такими знаменитыми красавцами Голливуда, как Роберт Паттинсон, Кит Харингтон, Марио Касас, Крис Эванс, Джейми Дорнан, Дэниэл Рэдклифф, Мэттью Бомер и другими.

Напомним, что ранее украинский певец MELOVIN рассказал, как за достаточно короткий период избавился от лишнего веса - а это девять килограммов.

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