MELOVIN номинирован на звание самого красивого мужчины в мире
Певец претендует на место в ТОП-100 самых красивых людей мира
Популярный украинский певец MELOVIN, который планирует спеть в дуэте с MARUV, попал в список номинантов рейтинга TC Candler. Теперь украинец может получить звание самого красивого мужчины в мире.
Смотрите, как проходили съемки клипа MELOVIN на песню "Ти":
Имена номинантов опубликованы на официальной странице издания TC Candler. Отметим, что это не первый опыт для MELOVIN, он уже второй раз оказывается в этом списке и претендует на место в сотне самых красивых людей мира. Ко всему, артист является единственным украинцем, который попал в этот список. Сам исполнитель пока никаких комментариев на этот счет не давал.
За почетное звание Константину Бочарову (настоящее имя певца, – ред.) придется побороться с такими знаменитыми красавцами Голливуда, как Роберт Паттинсон, Кит Харингтон, Марио Касас, Крис Эванс, Джейми Дорнан, Дэниэл Рэдклифф, Мэттью Бомер и другими.
Напомним, что ранее украинский певец MELOVIN рассказал, как за достаточно короткий период избавился от лишнего веса - а это девять килограммов.
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