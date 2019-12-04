MELOVIN вспомнил, как пробовал наркотики: "Такого делать нельзя"

Певец признался, что попробовал легкие наркотики в Амстердаме

MELOVIN Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На съемках новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, популярные украинские артисты делились с журналистами очень откровенными подробностями своей жизни. Певец MELOVIN удивил признанием о "косячке", выкуренном во время поездки в Амстердам.

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Многие туристы приезжают в этот город, чтобы легально попробовать легкие наркотики. Оказывается, известный музыкант также не прошел мимо одного из главных атрибутов, с которым ассоциируется столица Нидерландов.

"Это был какой-то косячок. Пробовал – как и любой человек, который был в Амстердаме", – признался MELOVIN.

Впрочем, певец заявил, что к звездам, которые злоупотребляют наркотиками, у него негативное отношение, ведь на такие вещи можно легко "подсесть".

MELOVIN Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Такого делать нельзя, потому что на это раз клюнуть – и "подсадиться" на большой крючок. Когда ты в Амстердаме – грех не попробовать, но, пожалуйста, не делайте этого. MELOVIN не рекомендует", – отметил артист.

Напомним, в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" MELOVIN покажет очень экстремальный номер – артист будет гореть в огненном кольце. Режиссером-постановщиком проекта стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда шоу приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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