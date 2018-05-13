MELOVIN занял 17-е место на Евровидении-2018

На Евровидении-2018 победил Израиль

MELOVIN. Фото: Getty

В Лиссабоне завершился 63-й конкурс Евровидение. Представитель Украины MELOVIN занял 17-е место. Всего Украина набрала 130 баллов.

Победила Нетта Барзилай, которая представляла Израиль. На втором месте – Кипр (Элени Фурейра), на третьем – Австрия (Сезар Семпсон).

Напомним, MELOVIN открыл гранд-финал конкурса. Имя исполнителя – Константин Бочаров. Но сам он не любит, когда его так называют, и требует от коллег и прессы называть его сценическим псевдонимом Melovin. Певец отмечает, что ударение должно быть именно на первом слоге. Само слово Melovin образовано от названия праздника Хэллоуин и имени английского модного дизайнера Alexander McQueen.

"Under The Ladder" – это песня о поражениях, которые через события приводят нас к успеху.

В 2015 году MELOVIN стал победителем вокального шоу "Х-Фактор 6". Спустя два года MELOVIN участвовал в Нацотборе на конкурс Евровидение-2017 с англоязычной песней "WONDER". Он занял третье место, получив рекордное количество зрительских голосов – больше 60 000.

MELOVIN коллекционирует очки и снежные шары из разных стран мира. Однако чаще всего певец носит не очки, а линзы разных цветов.

По правилам, в следующем году конкурс пройдет в стране-победительнице.