Мемы на Мерил Стрип и негодование: как пользователи в соцсети отреагировали на "Оскар"

Сегодня, 13:55

Актриса Мерил Стрип уже традиционно стала мемом

В ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анджелесе прошла юбилейная 90 церемония вручения "Оскар", на которой объявили всех победителей.

В сети уже появились первые отзывы по поводу нынешних победителей и мемы с актерами. Отметим, что для Мерил Стрип становится мемом стало доброй традицией. Например, в прошлом году она громко выкрикивала из зала.

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Кроме того, на церемонии 2018 года актриса появилась в образе, который пользователи сети мгновенно сравнили с крестной феей из мультфильма "Шрек".

Напомним, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.
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"Сегодня"

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