Менеджер TAYANNA прокомментировал перепалку с Андреем Данилко

Вчера, 14:30

Судья Нацотбора вспылил и позволил себе нецензурную брань

Андрей Данилко и TAYANNA
Андрей Данилко и TAYANNA. Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Менеджер TAYANNA Александр Кажиян на странице в Facebook прокомментировал перепалку с Андреем Данилко в финале национального отбора на Евровидение. Судья Нацотбора вспылил и позволил себе нецензурную брань в прямом эфире. Данилко пытался доказать, что TAYANNA исполняет свою песню без фонограммы. Менеджер TAYANNA вступился за артистку.

"У меня нет авторитетов, когда речь идет о справедливости и чести. Я остался верен себе: стараюсь не совершать поступков, за которые даже теоретически придется, потом извиняться – словами ли, поцелуями ли. Я не оскорблял в эфире и не закидывал тухлыми помидорами; использовал те средства, которые были доступны мне в тот молниеносный момент. Мой поступок является реакцией на конкретное мочилово и манипуляции, а не критику. Последней, к сожалению, не было. В моем поступке нет никакого настоящего геройства или желания таковым выглядеть. В отличие от лицедеев, которые на потребу собственному эго будут сперва методично мочить, а после – улыбаться и целовать. Но, только оставаясь наедине с самим собой каждый из нас осознает, что черное было черным, а белое – белым. И только в этот момент мы можем испытать чувство стыда и неловкости за самих себя. Что касается хабальской выходки Андрея Данилко...Он был для меня талантливым артистом, а стал озлобленной звездой. Он не меня оскорбил, он себя развенчал", – поделился Александр Кажиян.

Напомним, в финале Нацотбора победил MELOVIN.
Евровидение, данилко, Tayanna, Евровидение-2018
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Источник:

"Сегодня"

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