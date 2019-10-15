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"Меня приглашали": Ирина Федишин о выступлениях в России

Украинская певицы высказала свою гражданскую позицию

Ирина Федишин Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин в эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle призналась, что ее приглашали выступать на территорию России. Ко всему, звезда украинской эстрады отметила, что у нее есть четкая гражданская позиция и она не собирается исполнять песни на русском языке.

Смотрите эксклюзивное интервью с Ириной Федишин:

Интервью с украинской певицей Ириной Федишин

Украинская артистка ни один раз заявляла, что даже за огромный гонорар не собирается исполнять песни на русском языке. Ко всему, Ирина призналась, что ничего против него не имеет, просто у нее есть своя четкая гражданская позиция. А о выступлениях в России и речи не может идти, поэтому на все приглашения ответила отказом.

"Я не против русского языка, но сразу возникает ассоциация с Россией, а эта тема очень болезненная для нашей страны в связи с тем, что происходит сейчас. Выступать в Россию меня приглашали, и меня это так удивило – зачем туда приглашают Ирину Федишин? Но, безусловно, я отказалась. У меня своя четкая гражданская позиция", – заявила певица.

Также она добавила, что рада за Украину и на душе тепло, когда ее соотечественники пытаются говорить на родном языке и с восторженными эмоциями слушают ее украиноязычные песни.

Ирина Федишин Фото: Иван Марчук

"Так сложилось, что у нас в Украине много русскоязычного населения, но я счастлива, что сейчас все меняется. Я абсолютно не осуждаю тех людей, которые так выросли и говорят по-русски. Когда я приезжаю на гастроли в разные города нашей страны, украинские песни воспринимаются на ура, и люди стараются говорить по-украински. Не всегда у них получается, но душа радуется, что Украина развивается в правильном русле", – подытожила Федишин.

Также украинская певица раскрыла Сегодня.Lifestyle подробности своего райдера.

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