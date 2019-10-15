"Меня приглашали": Ирина Федишин о выступлениях в России
Украинская певицы высказала свою гражданскую позицию
Украинская певица Ирина Федишин в эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle призналась, что ее приглашали выступать на территорию России. Ко всему, звезда украинской эстрады отметила, что у нее есть четкая гражданская позиция и она не собирается исполнять песни на русском языке.
Смотрите эксклюзивное интервью с Ириной Федишин:
Украинская артистка ни один раз заявляла, что даже за огромный гонорар не собирается исполнять песни на русском языке. Ко всему, Ирина призналась, что ничего против него не имеет, просто у нее есть своя четкая гражданская позиция. А о выступлениях в России и речи не может идти, поэтому на все приглашения ответила отказом.
"Я не против русского языка, но сразу возникает ассоциация с Россией, а эта тема очень болезненная для нашей страны в связи с тем, что происходит сейчас. Выступать в Россию меня приглашали, и меня это так удивило – зачем туда приглашают Ирину Федишин? Но, безусловно, я отказалась. У меня своя четкая гражданская позиция", – заявила певица.
Также она добавила, что рада за Украину и на душе тепло, когда ее соотечественники пытаются говорить на родном языке и с восторженными эмоциями слушают ее украиноязычные песни.
"Так сложилось, что у нас в Украине много русскоязычного населения, но я счастлива, что сейчас все меняется. Я абсолютно не осуждаю тех людей, которые так выросли и говорят по-русски. Когда я приезжаю на гастроли в разные города нашей страны, украинские песни воспринимаются на ура, и люди стараются говорить по-украински. Не всегда у них получается, но душа радуется, что Украина развивается в правильном русле", – подытожила Федишин.
Также украинская певица раскрыла Сегодня.Lifestyle подробности своего райдера.
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