"Меня распирает гордость": Оля Полякова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Девочке исполняется 14 лет

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дочери украинской певицы Оли Поляковой, которая зарабатывает в Instagram, 2 марта исполняется 14 лет. По такому случаю звездная мама опубликовала фото именинницы Маши и написала трогательный пост.

"Моя зайка, Машенька тебе 14, в таких случаях говорят "о даже не верится" или "как быстро время пролетело", а я скажу – мне верится! Я помню каждый миг с момента как ты появилась и 14 лет учила меня, быть мамой, и скажу тебе ты не плохо справлялась", – отметила певица.

Оля Полякова поздравила дочь с днем рождения Фото: instagram.com/polyakovamusic

"14... а ты уже такая самостоятельная , ответственная, очень предприимчивая, умная, а главное очень нежная , чуткая и хорошая девочка! Меня распирает гордость что у меня такая дочь, я даже немножко не верю, это огромное счастье быть твоей мамой!", – добавила Оля.

В конце поста Полякова пожелала дочке быть здоровой, счастливой и никогда не переставать мечтать.

Напомним, ранее в честь Дня святого Валентина Оля Полякова поделилась архивным фото, на котором ей 18 лет. На снимке певица позирует в нижнем белье, которое практически не прикрывает ее формы.

Также Оля Полякова восхитила поклонников серией новых фото. Так, на них она позирует в разных нарядах сидя в кресле.

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