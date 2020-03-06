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"Меня ставили на табуретку": Александр Пономарев о семейной традиции на 8 Марта

Украинский певец рассказал о своем отношении к женскому празднику

Украинский певец Александр Пономарев, который вместе с Олегом Винником подготовил подарок поклонницам к 8 Марта, рассказал Сегодня.Lifestyle о своем отношении к женскому празднику и традициях в семье.

Александр к празднику весны относится весьма положительно и приветствует любую возможность, когда можно поздравить женщину, подарить ей цветы и окружить внимание. Поэтому они вместе с еще одним романтиком нашей страны Олегом Винником решили создать музыкальный подарок для украинок – коллаборацию CO2. По словам певца, они с Олегом дружат давно и он сам предложил ему совместно исполнить песню.

"К любым женским праздникам, когда можно поздравить женщину и подарить ей цветы я отношусь очень положительно, а что касается 8 Марта – пусть меня будут критиковать, но цветы девушкам, которые меня окружают, я подарю", – признается Александр Пономарев.

Александр Пономарев Фото: пресс-служба

Что касается традиций, то украинский исполнитель уже много лет дарит своей дочери тюльпаны и никакие другие цветы. Также он вспомнил, как его отец поздравлял маму с праздником, а будущий звезда ему помогал: "Я дарю тюльпаны. Как-то подарил своей дочери вместо них розы, решил изменить эту традицию, так она возмущенно спросила: "Папа, что я такого сделала, что получила вместо тюльпанов, розы?" И теперь только тюльпаны. Папа дарил подарки маме, я поздравлял, пел свои песни, меня ставили на табуретку, я говорил: "Для вас поет Александр Валерьевич, Саша Пономарев. Город Хмельницкий. Ворошилова 4/1. Квартира 100".

Напомним, что Александр Пономарев рассказал о том, как сложились его отношения с бывшей женой Аленой Мозговой и ее нынешним мужем.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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