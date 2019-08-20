"Меня всегда прощали": TARABAROVA рассказала о школьных годах

Певица вспоминает школу с искренней улыбкой

TARABAROVA Фото: пресс-служба концерта

За кулисами праздничного концерта "Музыкальная платформа", который телеканал "Украина" покажет 24 августа в 22:30, певица TARABAROVA рассказала, какие воспоминания остались у нее со школьных времен и из-за чего ее постоянно прощали учителя.

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Оказалось, для артистки еще в школе все праздники были рабочими, ведь будущая звезда была настоящей активисткой, а еще и прекрасно исполняла специально подготовленные композиции.

"Первые и последние звонки для меня проходили на сцене, я всегда пела. Обычно это были переработаные песни – мы брали какой-то хит и переписывали текст: об учителях, как надо быть благодарными, об учебном годе. Это было очень весело! Помню свой последний выпускной, звонок – все плакали, ведь мы были очень активным и позитивным классом. Я и сейчас общаюсь со своими девчонками, со своей "бандой" – мы всегда так себя называли!", – поделилась TARABAROVA.

28 Июн 2019 в 2:56 PDT INSTAGRAM

Звезда признается – школу вспоминает только с искренней улыбкой, ведь, даже если у Светланы что-то не получалось, учителя прощали её, потому что понимали – девушка имеет талант к творчеству.

"Школа, на самом деле – это очень положительные и классные воспоминания, без негативных! Если я, например, плохо учила физику, но я хорошо пела и из-за этого меня всегда прощали. На самом деле, я была не троечницей, у меня в основном были четверки, а в младших классах даже была отличницей, но потом с характером немного не сложилось", – рассказала певица.

А уже 24 августа в День Независимости зрители канала "Украина" смогут увидеть выступление волшебной TARABAROVA. Артистка исполнит известные песни и откроет "светлую сторону музыки". Также в праздничном концерте "Музыкальная платформа" зажгут популярные украинские артисты – Тина Кароль, Alyosha, Арсен Мирзоян, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "On I Ona", "TamerlanAlena" и другие.

Напомним, MOZGI и Олег Винник представят новые песни в шоу "З Днем народження, Україно!".

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