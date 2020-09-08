"Меня выгнали из школы": 22-летняя дочь Умы Турман впервые рассказала о своем редком заболевании

Майя Хоук назвала свое заболевание "величайшим даром"

22-летняя звезда третьего сезона сериала "Очень странные дела" и фильма "Однажды в... Голливуде", актриса Майя Хоук рассказала о своем редком заболевании, с которым живет всю жизнь. Дочь Умы Турман, которая отпраздновала 50-летие в апреле, впервые призналась, что у нее дислексия.

В новом интервью, которое Майя Хоук дала на радиостанции NPR, актриса поделилась, через что ей прошлось пройти в школе из-за дислексии. При этом она отметила, что вовсе не страдает из-за этого сейчас.

Майя Хоук Фото: instagram.com/maya_hawke

"Я бы сказала, что это одно из величайших благословений в моей жизни во многих смыслах", – сказала Майя Хоук.

Однако во время учебы в школе, будущей звезде Голливуда пришлось пережить буллинг со стороны сверстников. Из-за сложностей в усвоении прочитанного и самого навыка чтения, актрису выгнали из обычной школы.

"Я ходила в специализированную школу для детей с ограниченными возможностями обучения. И мне потребовалось много времени, чтобы научиться читать, но я все еще чувствую ограничения", – призналась она.

Сейчас же актриса не относится к своей особенности, как к недостатку.

"Есть что-то особенное в том, что у меня было ограничение в способности создавать и воспринимать истории. Это побудило меня лишь больше любить их, понимать их и самосовершенствоваться", – рассказала Майя Хоук.

Ранее мы сообщали, что 17-летний звезда сериала "Очень странные дела" начал работать официантом.

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