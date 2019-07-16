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Мэрайя Кэри поделилась шокирующими подробностями о своем первом браке

Певица впервые вышла замуж в 23 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Мэрайя Кэри шокировала подробностями о браке с Томми Мотоллой
Мэрайя Кэри шокировала подробностями о браке с Томми Мотоллой
Фото: instagram.com/mariahcarey

Известная американская певица Мэрайя Кэри, которая недавно призналась, сколько мужчин у нее было, вспомнила о своем первом браке с музыкальным продюсером Томми Мотоллой. Подробностями о неудачных отношениях звезда поделилась в интервью для Cosmopolitan.

Смотрите в коротком видео, почему Мэрайя Кэри попала в психбольницу:

Мэрайя украсила обложку августовского номера популярного американского глянца, на страницах которого призналась, что никогда не обращает внимание на свой возраст и предпочитает отмечать только годовщины.

INSTAGRAM (@mariahcarey)

Так, рассказывая о браке с главой Sony Music Кэри утверждает, что это был худший период ее жизни. "Я не чувствовала себя свободной. Представьте себе невесту-ребенка. Он сознательно удерживал меня в этой роли. Для меня, как для человека, ценящего и любящего свободу, это было почти как быть заключенной в тюрьме", – сказала Мэрайя.

Отметим, что тогда еще восходящая звезда вышла за 43-летнего Томми Мотоллу, когда ей было 23 года.

Брак Кэри и Мотоллы просуществовал с 1993 по 1997 год. Артистка сама подала на развод, так как не смогла терпеть тотальный контроль супруга. Сам же Мотолла позднее назвал их союз "неправильным и неуместным".

Напомним, что ранее Мэрайя Кэри рассказала о своих комплексах.

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