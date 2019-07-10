Мэрайя Кэри призналась, сколько мужчин у нее было
Певица откровенно рассказала о своей сексуальной жизни
Известная американская певица Мэрайя Кэри призналась, сколько мужчин у нее было. 49-летняя знаменитость, которая похудела из-за Дженнифер Лопес, откровенно рассказала о своей сексуальной жизни.
Зачем Мэрайя Кэри использует фотошоп, смотрите в коротком видео:
В недавнем интервью для американского модного журнала Cosmopolitan Мэрайя Кэри назвала себя ханжой в сексе, потому что у нее было мало партнеров.
"У меня было всего пять мужчин, так что я в этом смысле ханжа, если сравнивать меня с другими представителями шоу-бизнеса", – признавалась знаменитая певица.
Отметим, что Кэри украсила обложку свежего выпуска Cosmopolitan. Соответствующим фото она поделилась в своем Instagram.
На страницах журнала Мэрайя также поделилась размышлениями о возрасте. Селебрити призналась, что никогда не обращает внимание на свой возраст и предпочитает отмечать только годовщины.
Напомним, что ранее Мерайя Кэри рассказала о своих комплексах. Звезда призналась, что была межрасовым ребенком и от этого очень страдала.
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