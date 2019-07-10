Мэрайя Кэри призналась, сколько мужчин у нее было

Певица откровенно рассказала о своей сексуальной жизни

Мэрайя Кэри Фото: instagram.com/mariahcarey

Известная американская певица Мэрайя Кэри призналась, сколько мужчин у нее было. 49-летняя знаменитость, которая похудела из-за Дженнифер Лопес, откровенно рассказала о своей сексуальной жизни.

Зачем Мэрайя Кэри использует фотошоп, смотрите в коротком видео:

В недавнем интервью для американского модного журнала Cosmopolitan Мэрайя Кэри назвала себя ханжой в сексе, потому что у нее было мало партнеров.

"У меня было всего пять мужчин, так что я в этом смысле ханжа, если сравнивать меня с другими представителями шоу-бизнеса", – признавалась знаменитая певица.

Отметим, что Кэри украсила обложку свежего выпуска Cosmopolitan. Соответствующим фото она поделилась в своем Instagram.

9 Июл 2019 в 5:11 PDT INSTAGRAM (@mariahcarey)

На страницах журнала Мэрайя также поделилась размышлениями о возрасте. Селебрити призналась, что никогда не обращает внимание на свой возраст и предпочитает отмечать только годовщины.

Напомним, что ранее Мерайя Кэри рассказала о своих комплексах. Звезда призналась, что была межрасовым ребенком и от этого очень страдала.

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