Мэрайя Кэри возмутила поклонников "неискренностью"

На обнародованном в Instagram фото Мэрайя Кэри позирует вместе со своей дочерью

Мэрайя Кэри поделилась с поклонниками "домашним" фото, где она позирует в пижаме. Однако некоторые фолловеры раскритиковали знаменитость, назвав снимок "неискренним".

На обнародованном в Instagram фото Мэрайя Кэри позирует вместе со своей дочерью, держа ее на коленях. Облаченные в пижаму родственнику весело смотрят в камеру и улыбаются.

Подписывать кадр артистка не стала, оставив вместо комментария "сердечко". Однако, несмотря на "домашнюю" атмосферу, многим фото показалось странным. В частности, помимо пижамы на певице также присутствуют украшения, ее волосы аккуратно уложены, а на лице имеется яркий макияж.

У некоторых фолловеров создалось впечатление "неискренности" кадра, который они назвали "постановочным" и "наигранным". Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Мэрайи Кэри, похвалив ее за то, что даже при напряженном графике она находит время на детей. Пост на странице знаменитости успел собрать свыше 26 тысяч отметок "Мне нравится" за непродолжительный период времени.

Ранее Мэрайя Кэри добилась от экс-жениха материальной компенсации за разрыв помолвки.

Роман Мэрайи Кэри и миллиардера Джеймса Пэкера, который длился 18 месяцев, обошелся несостоявшемуся жениху в несколько миллионов долларов, еще 10 из которых ему пришлось заплатить через год после разрыва помолвки. Певица отсудила у бывшего жениха крупную сумму в качестве отступных.

Также сообщалось, что Мэрайя Кэри скинула 10 килограммов за месяц

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