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Месяц на карантине: как себя развлекает Регина Тодоренко

29-летняя певица взялась за книги-бестселлеры

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:01

Программа "Зірковий шлях", которая выходит по будням в 9:30 на телеканале "Украина", продолжает показывать, как украинские селебрити с пользой проводят время дома на карантине. Сегодня в рубрике "Звезда на карантине" – известная певица и телеведущая Регина Тодоренко.

29-летняя исполнительница во время карантина взялась за книги, утверждает, что перечитывает все самое любимое. И там у нее только бестселлеры – книга о бизнес-правилах цифровой империи Netflix, книга миллионера Илона Маска, и американский роман "Маленькая жизнь". И развлекаться Регина тоже успевает.

Главное, хорошее настроение – при любых условиях. Именно к этому звездная ведущая и призывает: "Будьте спокойны, мойте чаще руки и перестаньте волноваться, все будет хорошо". Вот такие новости от Регины.

До этого певец Макс Барских записал эксклюзивное видео из Америки и показал, чем занимается во время самоизоляции. А Слава Каминская и вовсе призналась, что иногда запирается в комнате, чтобы не готовить, не убирать и не играть в куклы с дочерью.

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