Met Gala – 2018: Сара Джессика Паркер с вертепом на голове

Актриса выбрала наряд от Dolce & Gabbana

Сара Джессика Паркер. Фото: AFP

Бал Института костюма или Met Gala — масштабное событие в модной жизни Нью-Йорка. Мероприятие проводится с 1948 года, когда и был основан Институт костюма.

На мероприятии звезды блистали в роскошных нарядах от самых знаменитых дизайнеров мира.

Темой этого года стала "Божественные тела: мода и католическое воображение", поэтому многие знаменитости пытались подобрать наряд таким образом, чтобы соответствовать тематике вечера.

Сара Джессика Паркер на Met Gala-2018 Фото: AFP Сара Джессика Паркер на Met Gala-2018 Фото: AFP Сара Джессика Паркер на Met Gala-2018 Фото: AFP Сара Джессика Паркер на Met Gala-2018 Фото: AFP Сара Джессика Паркер на Met Gala-2018 Фото: AFP Сара Джессика Паркер на Met Gala-2018 Фото: AFP Сара Джессика Паркер на Met Gala-2018 Фото: AFP 1/7

53-летняя Сара Джессика Паркер примерила роскошное золотистое платье с накидкой от Dolce & Gabbana, на голове у актрисы красовалась корона с вертепом.

Для Бала Института костюма Селена Гомес выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой, а Ирина Шейк предстала на публике в сексуальном золотом платье с глубоким декольте и высоким разрезом от Atelier Versace.

Также Кэти Перри решила выбрать образ ангела и появилась на Met Gala-2018 в коротком платье, золотистых ботфортах и огромными крыльями за спиной. К слову, наряд певицы – от Versace.

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